Pre banky v Británii bude teraz šok väčší ako pri záťažovom teste

Londýn 24. marca (TASR) - Pre banky v Británii bude šok z nového koronavírusu väčší ako ten, s ktorým sa počítalo v minuloročnom záťažovom teste, ale bude trvať kratšie. Uviedla to v utorok centrálna banka (Bank of England, BoE), podľa ktorej britský finančný systém zostáva odolný.



„Veľké britské banky sú schopné odolávať vážnym narušeniam na trhu a v hospodárstve,“ uviedol výbor pre finančnú politiku (FCP) centrálnej banky vo svojom vyhlásení zo stretnutia, ktoré sa konalo 9. a 19. marca.



FPC už predtým oznámil, že banky môžu použiť kapitál, ktorý majú vo svojich proticyklických kapitálových rezervách na podporu úverov v hodnote až 190 miliárd libier (204,37 miliardy eur). V utorok naznačil, že banky môžu zájsť ešte ďalej, ak to bude potrebné.



Podľa FPC všetky prvky významných kapitálových a likviditných rezerv, ktoré si banky vybudovali, by sa mohli využívať podľa potreby na podporu hospodárstva.



„FPC bude pozorne monitorovať reakciu bánk na tieto opatrenia, ako aj úverové podmienky, ktorým čelia podniky a domácnosti Spojeného kráľovstva vo všeobecnosti,“ uviedol výbor.



Popredné banky v Spojenom kráľovstve majú hlavný kapitálový "vankúš" na úrovni približne 17,5 % kapitálu na rizikové aktíva, čo je vyše trikrát viac ako pred finančnou krízou pred desiatimi rokmi, keď ich daňoví poplatníci museli zachraňovať.



Banky majú tiež zhruba za bilión libier vysoko kvalitné aktíva, ako sú hotovosť a dlhopisy, ktoré im môžu pomôcť s financovaním na veľa mesiacov, uviedol výbor.



Aj domácnosti a spoločnosti v Británii majú značné nevyčerpané prostriedky.



FPC zrušil tohtoročný záťažový test, uviedol však, že bude naďalej monitorovať, či banky držia dostatok kapitálu.



(1 EUR = 0,92970 GBP)