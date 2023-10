Pre bezpečnosť ukončili leteckú linku Tel Aviv-Piešťany o mesiac skôr

Trnava 16. októbra (TASR) - Pravidelné priame letecké spojenie medzi izraelským Tel Avivom a Piešťanmi, naplánované do polovice novembra, je nateraz z dôvodu mimoriadnej bezpečnostnej situácie prerušené. Na základe záujmu izraelských partnerov Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako majoritný vlastník piešťanského letiska začal pripravovať pokračovanie opäť od februára 2024. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj zážitkov.



"Spojenie Tel Aviv - Piešťany - Tel Aviv sme tento rok úspešne naštartovali, no aktuálne je pre nás prioritou bezpečnosť," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Letecká linka bola spustená 10. mája 2023, aby dovolenkárom z Izraela umožnila pohodlné cestovanie do destinácie piešťanských kúpeľov. Riaditeľka KOCR Agáta Mikulová doplnila, že pokračovanie na jar budúceho roka začali plánovať na základe záujmu izraelských partnerov. "Tento zámer sa však bude môcť stať realitou až po zlepšení bezpečnostnej situácie. Všetky lety plánované do 15. novembra sú zrušené, ale veríme, že to neohrozí budúcoročnú sezónu," uviedla.



Doplnila, že minulá sezóna ukázala, že medzi izraelskými dovolenkármi je o Slovensko záujem. "Vnímajú nás ako bezpečnú a pohostinnú krajinu, ktorej nespornou výhodou je aj malé medzinárodné letisko priamo v obľúbenej destinácii. Na tom chceme aj v budúcnosti stavať," uviedla.



Po vypuknutí vojnového konfliktu TTSK a KOCR 9. októbra informovali o zrušení letu naplánovaného na 11. októbra. Vďaka koordinácii s ministerstvom zahraničných vecí a Veľvyslanectvom SR v Tel Avive pomohli následné vládne repatriačné lety nielen slovenským pútnikom v Izraeli, ale aj kúpeľným hosťom z tejto blízkovýchodnej krajiny v piešťanských kúpeľoch.