Pre Boeing je zavedenie ciel zo strany EÚ sklamaním

Washington 9. novembra (TASR) – Americká spoločnosť Boeing uviedla, že rozhodnutie Európskej únie uvaliť clá na jej lietadlá a ďalšie americké produkty v spore EÚ a USA za dotácie pre svojich výrobcov lietadiel je pre ňu prekvapením a sklamaním. Firma zároveň vyzvala Brusel a konkurenčného európskeho výrobcu lietadiel Airbus, aby začali spolupracovať na riešení obchodného sporu.



Boeing tak reagoval na pondelkové oznámenie podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa, že Brusel zavedie dovozné clá na americké produkty v hodnote 4 miliardy dolárov ročne po tom, ako na to dostal súhlas Svetovej obchodnej organizácie. Clá vo výške 15 % na lietadlá a komponenty a vo výške 25 % na ďalšie výrobky vrátane produktov poľnohospodárskeho sektora začnú platiť od utorka 10. novembra. Dombrovskis však zároveň dodal, že EÚ má aj naďalej záujem o vyriešenie sporu.



Brusel pristúpil k zavedeniu ciel na americké tovary po tom, ako USA uvalili clá na európske výrobky v hodnote 7,5 miliardy USD za nezákonné dotácie pre európsky Airbus. Súhlas s clami získali rovnako od Svetovej obchodnej organizácie, a to ešte koncom minulého roka, čo aj okamžite využili.



V súvislosti s clami EÚ na americké produkty americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer minulý mesiac varoval, že akékoľvek európske opatrenia povedú k odvetnému kroku USA. Ešte ostrejšie reagoval americký prezident Donald Trump, ktorý po prehre v prezidentských voľbách zostáva v úrade do 20. januára. Vyhlásil, že v prípade európskych ciel bude jeho odpoveď ešte tvrdšia.



Washington by tak mohol zvýšiť súčasné dovozné clá na európske syry, olivy či whisky na 100 %, prípadne zaviesť clá na ďalšie produkty. Podľa americkej vlády EÚ nemá dôvod zavádzať dovozné clá na americké výrobky v súvislosti s dotáciami pre Boeing, pretože kľúčové dotácie pre svojho výrobcu lietadiel Washington už zrušil.