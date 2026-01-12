< sekcia Ekonomika
Pre Bratislavu pripravujú novú koncepciu rozvoja tepelnej energetiky
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava bude mať k dispozícii aktualizovanú koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky. Návrhové opatrenia majú v materiáli zadefinovať jednotlivé oblasti tak, aby sa stanovil plán do roku 2050, súčasťou však bude i krátkodobý výhľad do roku 2030. O príprave materiálu informoval jeden zo zhotoviteľov dokumentu.
Sľúbil zároveň úplne nové poňatie koncepcie a aktualizácie pôvodného dokumentu z roku 2019. Deklaroval, že základom bude automatizovaná dátová analýza všetkých dostupných zdrojov. „Podľa presných dát a priorít sa bude možné zamerať na návrhy konkrétnych, realizovateľných scenárov dekarbonizácie,“ uviedol Vladimír Hlavinka, predseda predstavenstva technologickej spoločnosti ORGREZ Group, ktorá spolu s poradenskou firmou KPMG Slovensko Advisory bude na aktualizácii pracovať.
Hlavinka zdôraznil, že návrhová časť bude zohľadňovať plánované investície a rekonštrukciu existujúcich prevádzok, rovnako i možnosti využitia obnoviteľných zdrojov, odpadového tepla a ďalších moderných technológií. Obsahovať bude aj návrhy dodatočných a nadväzujúcich krokov. „Výsledkom bude komplexný model rozvoja, ktorý ponúkne tri varianty - od scenára rešpektujúceho súčasné investičné plány cez optimalizované riešenia až po ambicióznu variantu s maximálnym zapojením obnoviteľných zdrojov a prepojením energetických sektorov,“ dodal Hlavinka.
Aktualizácia koncepcie reaguje na Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu (SECAP), schválený v roku 2024. Po tom, ako sa v rokoch 2005 - 2022 podarilo mestu zredukovať emisie CO2 o vyše 30 percent, v akčnom pláne deklarovalo záväzok znížiť ich do roku 2025 o ďalších 25 percent.
