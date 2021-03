Pre búracie práce bude uzavretá D1 v úseku mosta Podbanské

Bratislava 24. marca (TASR) – Diaľnica D1 v úseku diaľničného mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok bude úplne uzavretá. Rovnako bude uzavretá súčasne aj cesta druhej triedy č. 537 vedúca pod mostným objektom. Dôvodom je realizácia búracích prác ľavého diaľničného mosta. Upozornila na to vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Uzávera D1 sa týka obdobia od 26. marca od 18.00 h do 27. marca do 6.00 h. Cesta druhej triedy č. 537 bude uzavretá od 26. marca od 6.00 h do 28. marca do 6.00 h. "Motoristov upozorňujeme, že vzhľadom na neurčitý technický stav búranej mostnej konštrukcie môže prísť v prípade vzniku nepredvídateľných okolností k predĺženiu uzávery dotknutých komunikácií až do nedele 28. marca 2021, do 23.59 h," dodala Žgravčáková.



Doprava na diaľnici D1 bude presmerovaná na vetvy diaľničnej križovatky Liptovský Hrádok. Obchádzková trasa pre cestu č. 537 bude vedená po ceste III/2358 od Liptovského Hrádku cez Liptovskú Kokavu až do obce Pribylina. Pre nákladnú dopravu bude obchádzková trasa vedená od mesta Liptovský Hrádok po ceste I/18 cez obec Hybe až do Tatranskej Štrby. Pokračovať bude po ceste II/538 do križovatky ciest II/537 a II/538 pod Štrbským Plesom. Následne povedie cestou II/537 k cieľom Pribylina a Vavrišovo, kde bude koniec obchádzky pre nákladné vozidlá. Rovnako bude vedená trasa obchádzky aj v opačnom smere.