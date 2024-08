Pre ceny energií viac nemeckých firiem zvažuje presun do zahraničia

Berlín 1. augusta (TASR) - Vzhľadom na vysoké ceny energií, ktoré brzdia výrobu a investície, stále viac nemeckých firiem zvažuje presun do zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na prieskum Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DIHK).



Nemecké priemyselné podniky trpia vysokými cenami energií, ktoré prudko vzrástli po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Ceny odvtedy klesli, ale v porovnaní s inými európskymi krajinami sú stále vysoké. Prieskum DIHK medzi približne 3300 spoločnosťami ukázal, že 37 % z nich zvažuje obmedzenie výroby alebo presun do zahraničia, pričom v minulom roku to bolo 31 % a v roku 2022 len 16 %. V prípade energeticky náročných priemyselných podnikov uvažovalo o utlmení výroby alebo presťahovaní približne 45 % spoločností.



Dôvera v energetickú politiku je vážne narušená, uviedol Achim Dercks, zástupca výkonného riaditeľa DIHK, a dodal, že vláde sa nepodarilo poskytnúť firmám perspektívu spoľahlivých a cenovo dostupných dodávok energie. "Tí, ktorí si to neuvedomujú, budú nakoniec svedkami deindustrializácie našej krajiny," varoval.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že viac ako tretina priemyselných podnikov v Nemecku znižuje investície do kľúčových procesov v dôsledku vysokých nákladov na energiu a dve tretiny z nich sa obávajú straty konkurencieschopnosti.