Pre čipovú krízu predal Volkswagen vlani o dva milióny áut menej

Berlín 15. marca (TASR) - V dôsledku čipovej krízy predala nemecká automobilka Volkswagen vlani o dva milióny áut menej, než plánovala. Uviedla to v utorok spoločnosť s tým, že naďalej očakáva problémy v rámci dodávateľského reťazca. Navyše, do tohtoročného vývoja biznisu firmy budú podľa všetkého výrazne zasahovať vysoké ceny komodít a najnovšie konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.



Volkswagen odhaduje, že výkyvy na komoditných trhoch budú pokračovať až do roku 2026. Situáciu totiž výrazne zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá viedla k ďalšiemu zvýšeniu cien materiálov kľúčových pre automobilový priemysel. Sú to najmä ceny kovov, ako nikel a paládium.



Spoločnosť Volkswagen Group prevádzkuje v Rusku závody v Kaluge a Nižnom Novgorode. Produkciu v nich však začiatkom marca v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu pozastavila, ako aj vývoz áut do Ruskej federácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.