Pre čipy zvažuje Mazda zníženie výroby

Tokio 3. februára (TASR) - Japonská automobilka Mazda uvažuje o znížení celosvetovej produkcie vo februári a v marci o 34.000 vozidiel. Príčinou je nedostatok čipov. Uviedli to v stredu zdroje zo spoločnosti.



Zdroje, ktoré si neželali byť menované, pre agentúru Reuters povedali, že Mazda zvažuje zníženie výroby niektorých modelov vrátane športovo-úžitkových vozidiel CX-5 a CX-30, ako aj sedanu Mazda 3. Dôvodom je nedostatok čipov potrebných do brzdových systémov a bezpečnostných komponentov.



Na domácom trhu plánuje firma znížiť tento mesiac výrobu CX-5 približne o 3900 vozidiel, uviedli zdroje. V marci by sa výroba športovo-úžitkových vozidiel mala znížiť o 6000. Firma zároveň uvažuje o redukcii výroby áut Mazda 3 a modelu CX-30 v Japonsku, Číne a Mexiku, uviedli zdroje pre Reuters.



Hovorca automobilky potvrdil, že firma očakáva nepriaznivý vplyv nedostatku čipov na výrobu v tomto mesiaci. "Predpokladáme, že nedostatok čipov bude mať vplyv na našu výrobu v celosvetovom meradle," povedal hovorca Mazdy. "Robíme všetko preto, aby sme tento nepriaznivý vplyv minimalizovali," dodal, neuviedol však, do akej miery plánuje firma výrobu obmedziť.