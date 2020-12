Pre digitálne technológie bol rok 2020 jedným z tých prelomových

Bratislava 24. decembra (TASR) – Pre oblasť digitálnych technológií bol končiaci sa rok 2020 jedným z prelomových. Mnoho ľudí si pre pandémiu nového koronavírusu tento rok vyskúšalo digitálne technológie, o ktorých predtým len počuli. Pre TASR to uviedol predseda vedeckej rady Centra pre umelú inteligenciu Peter Sinčák. Technológie umožnili v čase sociálneho dištancu pracovať na diaľku, študovať z domu, a takisto z pohodlia domova nakupovať, zažívať kultúru či dokonca športovať.



"Rok 2020 bol poznamenaný ďalším rozvojom aplikácií umelej inteligencie, hlavne s dosahom na rozširujúce sa 5G siete a zvyšovanie objemu dát, a tým aj zvyšovaním významu analýzy veľkých dát a technológií, ktoré sa týkajú bezpečnosti a správy dát v štátnych správach sveta," podotkol Sinčák. Ako príklad uviedol blockchain technológiu, ktorá sa začína používať v štátnych správach vybraných veľkomiest, či rôzne ďalšie metódy zabezpečovania systémov dotýkajúcich sa dát občana. "Význam veľkých dát stále rastie a tvorba expertných databáz od expertov je taktiež v rozvoji," dodal Sinčák.



Rok pandémie nového koronavírusu takisto priniesol proces nasadzovania umelej inteligencie pri tvorbe Chatbot Agentov v dialógových systémov, overovanie hlasu a ďalšie prístupy k identifikácii systémov. Podľa Sinčáka nastal pokrok aj v oblasti fúzie umelej inteligencie do sociálnych sietí, kde sa pomocou nich tvoria integrálne platformy pre platbu bez kreditnej karty napríklad identifikáciou tváre.



Ako uzavrel Sinčák, niektoré štáty sa k pandémii postavili ako k výzve, pre Slovensko to však neplatí. V mnohých krajinách sa zlepšovali pripojenia na prácu z domu, na vzdialenú výučbu a zlepšilo sa aj vybavenie škôl pre hybridný prístup k výučbe. Zároveň sa v niektorých krajinách dostali do medicíny protokolované postupy využívania prostriedkov umelej inteligencie pri analýze obrazových dát z RTG, CT či MGR. "Rozvíja sa robotická medicína, kde robotické platformy ako Da Vinci sa využívajú na vzdialené operovanie expertmi v predmetnej oblasti," dodáva Sinčák s tým, že na Slovensku existuje iba jeden robot operatér a podľa jeho slov nie je zrejmá snaha o dobudovanie siete takýchto pracovísk.



Ako doplnil člen správnej rady Americkej obchodnej komory a partner v spoločnosti CIVITTA Peter Kolesár, rok 2020 ovplyvnil aj svet biznisu. "Väčšina nevýrobných firiem si musela zvyknúť na väčšie využívanie práce z domu a súvisiacich komunikačných platforiem," vysvetlil Kolesár s tým, že interakcia firiem so zákazníkmi sa presunula do on-line priestoru a pandémia tiež vytvorila tlak v priemysle na digitalizáciu a automatizáciu.