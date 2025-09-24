< sekcia Ekonomika
Pre domácnosti 169 miliónov, pre ľudí 12-tisíc pracovných miest
Aj tak Kaufland ekonomicky vplýva na Slovensko.
Autor OTS
Bratislava 24. septembra (OTS) - Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej Kaufland) vytvorila v obchodnom roku 2024 ekonomický výkon v hodnote 2,254 miliardy eur. Už 25 rokov ovplyvňuje každodenný život ľudí na Slovensku – nielen tým, čo ponúka vo svojich predajniach, ale aj tým, čo vracia krajine späť. Jej činnosť má reálny dopad na stabilitu domácností, pracovné príležitosti, komunitný život aj verejnoprospešné projekty. Vyplýva to zo sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2024,* ktorú Kaufland pripravil v spolupráci s PricewaterhouseCoopers Slovensko.
Kaufland je významným zamestnávateľom, ktorý na Slovensku priamo poskytuje pracovné príležitosti pre viac než 8 200 ľudí, pričom až 70 % z nich tvoria ženy. Stabilnú zamestnanosť posilňuje aj spolupráca s dodávateľmi a dodávateľským reťazcom, vďaka čomu vznikajú ďalšie pracovné miesta mimo obchodu – od farmárov a výrobcov potravín až po logistiku a služby. Celkovo tak Kaufland, priamo a nepriamo, vytvoril a udržal 12 126 pracovných miest, čo zodpovedá počtu obyvateľov mesta veľkosti Sabinova.
Moderné K Parky, kde deti a tínedžeri môžu tráviť voľný čas, otvára obchodný reťazec po celom Slovensku
Kaufland je súčasťou nákupov Slovákov už 25 rokov. Jeho vplyv na príjmy slovenských domácností je výrazný. Len na mzdách spoločnosť priamo vyplatila v minulom obchodnom roku takmer 95 miliónov eur v čistom, pričom spolu s ďalšími súvisiacimi príjmami smerovalo do domácností až 169 miliónov eur. Ide o sumu, ktorá by pokryla ročné platy pre takmer 10-tisíc zdravotných sestier – profesie, ktorej Slovensko dlhodobo pociťuje kritický nedostatok.
Spoločnosť si uvedomuje svoj vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na spoločnosť, životné prostredie a miestne komunity. Preto sa dlhodobo angažuje v podpore verejnej infraštruktúry, neziskových organizácií, miest, mestských častí a celospoločensky dôležitých tém.
Kaufland dlhodobo podporuje domácich dodávateľov, dôkazom je aj privátna značka K-Z lásky k tradícii, ktorú vyrábajú slovenskí producenti
Na podporu mimovládnych a neziskových organizácií poskytla viac ako 132-tisíc eur, ktoré putovali napríklad aj do organizácií ako Úsmev ako dar alebo Nadácia Ekopolis. Pravidelne podporuje miestne podujatia, environmentálne iniciatívy a sociálne projekty v regiónoch, kde pôsobí.
Silné postavenie má obchodný reťazec aj v oblasti športu, najmä pri podpore mládeže a komunít. Od roku 2017 je hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja, pričom len v obchodnom roku 2024 investoval do hokejových aktivít vyše 1,5 milióna eur. Podpora smerovala do mládežníckych líg, parahokeja, ženského hokeja aj rozvoja vznikajúcich hokejových centier.
Významným projektom je aj vlastná iniciatíva K Park. V roku 2024 spoločnosť dokončila a otvorila ďalších 7 nových multifunkčných športovísk. Aktuálne ich na Slovensku stojí 26 a do ich výstavby spoločnosť investovala už viac ako 2 milióny eur. K Parky slúžia ako otvorené miesto pre pohyb, stretávanie sa a zmysluplné trávenie voľného času všetkých generácií. Kaufland tak napĺňa svoj záväzok byť zodpovedným a stabilným partnerom pre komunity na celom Slovensku.
Do materských a základných škôl venuje pravidelné nádielky ovocia a zeleniny vďaka projektu Čerstvé hlavičky
Spoločnosť Kaufland prispela v obchodnom roku 2024 k rastu slovenskej ekonomiky výkonom v hodnote 2,254 miliardy eur. K HDP Slovenska prispela sumou viac ako 707 miliónov eur a do verejných financií odviedla takmer 228 miliónov eur na daniach, odvodoch a poplatkoch. Reálny prínos ilustrujú aj prepočty – hodnota vytvorená Kauflandom by pokryla výstavbu 23 škôl alebo dvoch moderných nemocníc.
Celé znenie sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2024 nájdete na tomto linku: CSR správy | Kaufland
*Obchodný rok 2024 predstavuje obdobie od 1.3.2024 – 28.2.2025
