Pre dôsledky spojené s koronavírusom Fiat Chrysler znižuje platy

Rím/Detroit 31. marca (TASR) - V dôsledku tlaku na financie firmy spôsobeného šírením nového koronavírusu sa v taliansko-americkej automobilke Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dohodli na znížení platov. Informáciu, ktorú zverejnil šéf spoločnosti Mike Manley, priniesla agentúra Reuters.



Podľa Manleyho tento krok predstavuje "spoločnú obetu" zamestnancov firmy, keďže automobilka musela pre pandémiu nového koronavírusu odstaviť závody v Európe a Severnej Amerike. To bude mať vplyv na produkciu a výsledky spoločnosti.



Ako Manley uviedol, jeho plat bude od 1. apríla na tri mesiace znížený o 50 %, zatiaľ čo predseda správnej rady John Elkann sa svojho platu do konca tohto roka vzdá. Navyše väčšine zamestnancov FCA po celom svete by sa platy mali dočasne znížiť o 20 %.



Najväčšia americká automobilka General Motors už minulý týždeň oznámila, že pristúpila k zníženiu platov vedenia aj ďalších zamestnancov. Šéf spoločnosti zamestnancov informoval o tom, že na to, aby si automobilka v dlhodobom meradle udržala svoju životaschopnosť, musí prijať "výrazné úsporné opatrenia". Aj Ford uviedol, že dočasne zníži platy členov manažmentu.