Čokoládových veľkonočných zajačikov kúpime drahšie, stúpa cena kakaa

Düsseldorf 11. apríla (TASR) - Nemeckí výrobcovia cukroviniek vyrobili v tomto roku menej čokoládových veľkonočných zajacov ako v roku 2024. V piatok to oznámilo ich záujmové združenie, informuje TASR podľa agentúry DPA.



V tomto roku sa vyrobilo okolo 228 miliónov čokoládových zajačikov, čo je o päť percent menej ako v minulom roku, keď ich bolo asi 240 miliónov. Nemecká asociácia cukrárenského priemyslu (BDSI) pripisuje pokles výroby a vyššie ceny najmä nárastu nákladov v dôsledku prudko stúpajúcich cien kakaa.



Takmer polovica čokoládových zajačikov, približne 108 miliónov kusov, sa predá v Nemecku, zvyšok sa exportuje. Ako darčeky počas blížiacich sa sviatkov ich plánuje použiť 38 percent opýtaných, vyplýva z reprezentatívneho prieskumu agentúry YouGov. Robil sa od 21. do 24. marca na reprezentatívnej vzorke 2060 ľudí starších ako 18 rokov.



Nemecké spotrebiteľské poradenské centrum varovalo pred neprimeranými cenovými prirážkami obchodníkov. Rozdiely v cene veľkonočných zajačikov rôznych značiek sú dvoj- až trojnásobné, hoci obsah kakaa v nich sa líši len nepatrne. Čokoládové veľkonočné zajačiky stoja od 50 centov do 1,50 eura a sú drahšie ako čokoládové tyčinky s rovnakým množstvom kakaa.



„Zajačik, kuriatko alebo jahňa z čokolády nemožno porovnávať s cenou tabuľky čokolády v prepočte na výrobné náklady,“ povedala hovorkyňa BDSI. Veľkonočné cukrovinky majú podľa nej výrazne vyššie nároky na dizajn produktu, personálne nasadenie, skladovanie a logistiku.