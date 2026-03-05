< sekcia Ekonomika
Pre eskaláciu vojny na Blízkom východe ropa opäť prudko zdražela
Autor TASR
Singapur 5. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok opäť prudko vzrástli, keďže eskalujúca vojna USA a Izraela proti Iránu vyvolala obavy z dlhodobého prerušenia dodávok ropy a plynu z Blízkeho východu. Irán vo štvrtok skoro ráno vypálil rakety na Izrael a milióny obyvateľov museli ísť do protileteckých krytov. V stredu (4. 3.) americká ponorka potopila iránsku vojnovú loď pri Srí Lanke, pričom zabila najmenej 80 ľudí, a protivzdušná obrana NATO zničila iránsku balistickú strelu vypálenú smerom k Turecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.23 h SEČ 84,21 USD (72,29 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,81 USD (3,45 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 77,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zdraženie o 2,97 USD (3,98 %).
Irak, ktorý je druhým najväčším producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), znížil produkciu o takmer 1,5 milióna barelov denne pre nedostatok skladovacích priestorov. Katar, ktorý je najväčším producentom skvapalneného zemného plynu v Perzskom zálive, v stredu vyhlásil, že nemôže exportovať plyn, pričom zdroje uviedli, že návrat k normálnym objemom produkcie môže trvať najmenej mesiac.
Najmenej 200 lodí vrátane tankerov na ropu a skvapalnený zemný plyn zostalo kotviť v otvorených vodách pri pobreží hlavných producentov v Perzskom zálive vrátane Iraku, Saudskej Arábie a Kataru. Čínska vláda požiadala firmy, aby pozastavili podpisovanie nových zmlúv na vývoz rafinovaného paliva a pokúsili sa zrušiť už dohodnuté zásielky, uviedli vo štvrtok zdroje z čínskeho priemyslu a obchodu.
(1 EUR = 1,1649)
