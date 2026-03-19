Pre eskaláciu vojny na Blízkom východe ropa Brent zdražela o vyše 5 %
Autor TASR
Singapur 19. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli po tom, ako Irán zaútočil na energetické zariadenia na Blízkom východe po útoku na iránske plynové pole Južný Pars. Znamená to eskaláciu vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.06 h SEČ 112,85 USD (98,13 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 5,47 USD (5,09 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 97,29 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 0,97 USD (1,01 %).
„Eskalácia na Blízkom východe, presné útoky na ropnú infraštruktúru a smrť iránskeho vedenia poukazujú na dlhodobé prerušenie dodávok ropy,“ uviedla analytička spoločnosti Phillip Nova Priyanka Sachdeva. „Federálny rezervný systém prilial olej do ohňa tým, že naservíroval stabilné sadzby poukazujúc na ekonomické obavy,“ dodala analytička. Americká centrálna banka v stredu (18. 3.) ponechala úrokové sadzby nezmenené a predpovedala vyššiu infláciu.
Na podporu cien ropy pravdepodobne budú naďalej existovať dôvody, keďže nové útoky Iránu na energetickú infraštruktúru na Blízkom východe zhoršujú regionálne napätie, pričom neexistujú žiadne známky deeskalácie konfliktu ani skorého opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, uviedla Tina Tengová zo spoločnosti Moomoo ANZ. Rozdiel medzi cenou americkej ľahkej ropy WTI a severomoroskou ropnou zmesou Brent je pritom najväčší za ostatných jedenásť rokov, keďže USA už uvoľnili strategické rezervy.
(1 EUR = 1,15 USD)
