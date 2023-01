Pre Iberdrolu sa energetická kríza v Európe ešte neskončila

Madrid 16. januára (TASR) - Európa má túto zimu "šťastie", keďže mierne počasie znížilo dopyt po palivách. Ale energetická kríza na kontinente sa ešte nekončí. Upozornil na to v pondelok predseda predstavenstva energetickej španielskej spoločnosti Iberdrola Ignacio Galán. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Kým budú energetické trhy príliš závislé od fosílnych palív a vystavené geopolitickým udalostiam, zostanú krehké," pripomenul. "Nemali by sme si myslieť, že sa energetická kríza definitívne skončila."



Mierna zima priniesla koniec prognózam o nedostatku energií v regióne túto zimu, čo podporilo euro a akciové trhy. Ekonomický výhľad sa zlepšil natoľko, že analytici banky Goldman Sachs Group už nepočítajú s recesiou v eurozóne v roku 2023.



Ale energetická bezpečnosť je stále príliš dôležitá na to, aby sa Európa spoliehala na šťastie a mierne zimné počasie, povedal Galán. Zvýšenie produkcie obnoviteľnej energie tak považuje za najlepší spôsob, ako sa vyhnúť budúcim otrasom.



Mierna zima viedla k prudkému zníženiu cien plynu z rekordných úrovní v minulom roku a udržala vysoký stav zásob komodity na kontinente. Čoraz častejšie sa tak objavujú názory, že na budúcu zimu bude možné doplniť zásobníky v Európe aj bez ruského plynu. Ale zároveň experti stále upozorňujú, že svet bude do roku 2026 čeliť nedostatku plynu.



Európska únia (EÚ) sa snaží o prechod od plynu k obnoviteľnej energii. Blok, ktorý v roku 2020 získal približne pätinu celkovej energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšil svoj cieľ na 45 % do roku 2030 v dôsledku vojny na Ukrajine.



Iberdrola, najväčšia energetická spoločnosť v Španielsku, tvrdí, že výroba z obnoviteľných zdrojov sa musí do roku 2040 celosvetovo zvýšiť až šesťnásobne, aby sa do roku 2050 podarilo dosiahnuť nulové čisté emisie.



Cieľom spoločnosti je dosiahnuť do roku 2025 celkovú kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov vo výške 52 gigawattov. Plánuje preto investovať 27 miliárd eur v nasledujúcich troch rokoch do svojich sietí.



"Je znepokojujúce a zároveň ironické, že iba neprimerane vysoké zimné teploty, vyvolané klimatickými zmenami, zachránili túto zimu veľké časti severnej pologule pred oveľa závažnejšími hrozbami pre energetickú bezpečnosť a cenovú dostupnosť," dodal Galán.