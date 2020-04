Pre koronakrízu hrozí nemeckým hotelom a reštauráciám bankrot

Berlín 19. apríla (TASR) - V Nemecku hrozí pre koronakrízu až 70.000 hotelom a gastronomickým zariadeniam bankrot, varoval nemecký zväz hotelov a reštaurácií Dehoga. Do konca apríla stratí 223.000 firiem z odvetvia tržby vo výške zhruba 10 miliárd eur.



"Bez dodatočnej štátnej podpory čaká každú tretiu firmu platobná neschopnosť," uviedla šéfka zväzu Dehoga Ingrid Hartgesová v rozhovore pre Bild am Sonntag. Spolková vláda už prisľúbila finančnú pomoc hotelierom a majiteľom reštaurácií, ktorých tvrdo zasiahlo pokračujúce uzavretie.



Uvoľňovanie opatrení pre ostatné odvetvia bez podobných vyhliadok pre gastronómiu Hartgesová označila za veľké sklamanie. "Ako prví sme museli zavrieť a aj to budeme musieť najdlhšie znášať." Dehoga požaduje zodpovedné otvorenie reštaurácií a kaviarní, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 7 % a štátny záchranný fond, ktorý by firmám v odvetví poskytoval priamu finančnú pomoc. Zníženie DPH z 19 % na 7 % požaduje Dehoga už roky.