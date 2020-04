Pre koronakrízu malo letisko v Prahe o dve tretiny menej cestujúcich

Praha 22. apríla (TASR) - Pražské letisko Václava Havla vybavilo v marci približne 434.700 cestujúcich. To znamená medziročný pokles takmer o dve tretiny. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorý drasticky zredukoval leteckú prepravu.



Ako uviedla hovorkyňa letiska Kateřina Pavlíková, v marci vybavilo letisko celkovo 434.719 cestujúcich. V porovnaní s marcom minulého roka to je takmer o 65 % menej. Vtedy bránami letiska prešlo 1,23 milióna ľudí.



Počas marca sa totiž v dôsledku šírenia nového koronavírusu a následných opatrení vlády postupne prerušila drvivá väčšina leteckých spojení. "V prvej polovici marca bolo v prevádzke ešte stále viacero priamych pravidelných liniek, v druhej polovici marca sa však prevádzka pri pravidelných linkách výrazne utlmila," citoval Pavlíkovu server novinky.cz.



Čo sa týka osobnej prepravy, v súčasnosti pokračujú iba linky do Prahy z Minska a Sofie. Väčšina prevádzky letiska tak momentálne pripadá na nákladnú prepravu, ktorá sa medziročne zvýšila o 26,5 %. Letisko zároveň vybavilo 33 repatriačných odletov a príletov.