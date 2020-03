Pre koronavírus sociálne siete nahrádzajú ľudí umelou inteligenciou

San Francisco 17. marca (TASR) - Popredné svetové sociálne médiá YouTube, Facebook a Twitter v pondelok upozornili svojich používateľov, že súlad zverejňovaného obsahu s ich pravidlami a reguláciami bude v zvýšenej miere kontrolovať umelá inteligencia, čo môže mať za dôsledok neopodstatnené mazanie obsahu. Spoločnosti musia totiž v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu vyprázdňovať kancelárie a posielať zamestnancov domov, píše agentúra Reuters.



Spoločnosť Google na svojom blogu uviedla, že v snahe zredukovať mieru prítomnosti zamestnancov na pracovisku sa YouTube a ostatné divízie budú viac spoliehať na umelú inteligenciu, pričom problematický obsah budú mazať jej automatizované nástroje. Google v tejto súvislosti zdôraznil, že dané programy nie sú vždy tak spoľahlivé ako ľudia, čo môže viesť k chybám.



Neskôr sa pridala aj spoločnosť Facebook, ktorá uviedla, že sa tento týždeň bude viac spoliehať na služby externých spolupracovníkov, aby mohla na neurčito poslať svojich kontrolórov obsahu na platenú dovolenku.



Práve táto spoločnosť si minulý týždeň vyslúžila vlnu verenej kritiky po tom, ako požiadala svojich kontrolórov, aby prišli do práce aj napriek možnému riziku, keďže nemá bezpečný softvér, ktorý by im umožnil pracovať na diaľku. Automatizovaný softvér, ktorý analyzuje materiál na základe minulých narušení, má podľa spoločnosti svoje limity.



K podobným opatreniam sa prihlásil aj Twitter. Spoločnosť však odmieta posudzovanie obsahu výhradne na základe vyhodnotenia umelej inteligencie v obavách z jej nepresnosti.



Ako pripomína Reuters, korporácie a firmy na celom svete žiadajú svojich zamestnancov, aby v prípade možnosti pracovali z domu s cieľom zastaviť pandémiu potenciálne smrtiaceho vírusu SARS-CoV-2.