Pre koronavírus sú prerušené práce na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Prešov 27. marca (TASR) – Práce na výstavbe úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh sú pre výskyt nového koronavírusu prerušené. Požiadal o to zhotoviteľ, združenie firiem Eurovia SK, Doprastav a Metrostav. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová, dôvodom je, že na stavbe je potrebné veľké množstvo ľudí a zhotoviteľ nedokáže pre pracovníkov zabezpečiť dostatočnú ochranu voči šíreniu nákazy a následne naplno pokračovať v prácach.



"Ďalším dôvodom je skutočnosť, že na stavbe pracujú aj štátni príslušníci iných krajín, ktorí sa musia po príchode na Slovensko podrobiť 14-dňovej karanténe, a tento výpadok má zhotoviteľ problém nahradiť. Zhotoviteľ sa už na niektorých objektoch stretáva s nedostatkom zabezpečenia stavebných materiálov, a to aj zo zahraničia. Na žiadosť o prerušenie prác na 14 dní sme dali súhlas s tým, že po uplynutí tejto lehoty zhotoviteľa, ako aj stavebný dozor žiadame, aby vyhodnotili aktuálnu situáciu a navrhli opatrenia. Doba prerušenia prác nesmie mať dosah na lehotu sprejazdnenia hlavnej trasy diaľnice v zmluvnej lehote výstavby," uviedla Michalová.



Ako ďalej povedala, zhotoviteľovi, ako aj stavebnému dozoru odporúčajú, aby napriek redukcii kapacít dôkladne zvážili možnosť zachovania redukovaných činností na kľúčových stavebných objektoch, ako sú tunel Prešov, mosty a podobne.



"Zmluvy o diele predpokladajú zásah 'vyššej moci', ktorá môže znemožniť alebo komplikovať zhotoviteľovi plniť zmluvné záväzky. Ak požiada o prerušenie výstavby, tak NDS takejto požiadavke vyhovie. Vo štvrtok (26. 3.) o prerušenie prác požiadal zhotoviteľ stavby D1 Hubová – Ivachnová," povedala Michalová k situácii na ďalších stavbách v rámci Slovenska s tým, že NDS vydala usmernenie pre jednotlivé stavby, čo sa týka preventívnych opatrení šírenia nákazy ochorenia COVID-19.



Na ďalších úsekoch na Slovensku okrem dvoch spomenutých zatiaľ nebola podľa Michalovej zastavená ani prerušená výstavba a práce naďalej pokračujú.



"Z dôvodu ochrany zdravia našich zamestnancov a subdodávateľov sú práce na stavbe utlmené. Niektoré práce však v obmedzenom režime pokračujú, pretože technologické postupy nedovoľujú tieto práce úplne zastaviť. Pri ich realizácii striktne dodržujeme všetky nariadenia vyhlásené vládou, naším interným krízovým štábom a hygienické opatrenia," uviedla pre TASR za združenie firiem hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.



Práce sa budú podľa jej slov snažiť v maximálnej miere obnoviť od budúceho týždňa. "Potrebovali sme k tomu prijať rozsiahly balík opatrení, aby sme pri vykonávaní prác ochránili našich zamestnancov. Je to najmä vybavenie pracovníkov ochrannými rúškami, rukavicami, dezinfekčnými prostriedkami a podobne. Taktiež sme museli prehodnotiť pracovné postupy a organizáciu prác tak, aby sme minimalizovali styk viacerých osôb jednak pri samotnej práci, ale aj pri presunoch na stavby, v šatniach, ubytovniach a podobne. To, v akom rozsahu budú práce obnovené, závisí výrazne aj od toho, kedy sa dostanú späť na pracovisko pracovníci zo zahraničia," vysvetlila Tančáková.



Na otázku, či stihnú termín dokončenia stavby, ako bol stanovený, odpovedala, že v tejto chvíli je veľmi predčasné odhadovať dôsledky mimoriadnej situácie na ich stavby a termíny.



Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh dlhý 7,87 kilometra má motoristom slúžiť od leta 2021. Jeho súčasťou je tunel Prešov dlhý 2244 metrov s jednosmernou premávkou v každej z dvoch rúr. Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke.



Projekt výstavby diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh je spolufinancovaný z Kohézneho fondu cez operačný program Integrovaná infraštruktúra. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 327.432.328,08 eura bez DPH, z toho 278.317.478,82 eura bez DPH sú zdroje Európskej únie a štát prispel zo svojho rozpočtu sumou 49.114.849,20 eura bez DPH.