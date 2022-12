Pre M-MARKET bola v roku 2022 kľúčová stratégia ESG

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 2. decembra (OTS) - V rámci sektoru komerčných retailových nehnuteľností nastalo po ťažkých covidových rokoch citeľné oživenie. Tento rok priniesol niekoľko nových retail parkov, nákupných centier a významné akvizície. V júni 2022 M-MARKET a.s. oznámil akvizíciu OD Urban v centre Košíc, avšak zásadným bol kapitálový vstup do OC Optima v metropole východu. S plochou vyše 53 000 m² je to nielen najväčšie nákupné centrum v Košiciach, ale zároveň aj najväčšie mimo Bratislavského kraja. „“ komentuje vývoj predseda predstavenstva M-MARKET, a.s.Aktivity na poli komerčných retailových nehnuteľností musia spĺňať atribúty stratégie ESG. Týka sa všetkých spoločností patriacich pod holding M-MARKET, a.s.“ vysvetľuje Marian Šufliarsky.Vytváranie a rozvoj podnikania potrebuje transparentné podnikateľské prostredie. Už počas pandémie boli napríklad kompenzácie na mzdy a nájomné nedostatočné a prichádzali veľmi neskoro. S následkami musia prenajímatelia aj nájomníci zápoliť dodnes, pričom v kombinácii s energetickou krízou a infláciou sú pre mnohých likvidačné. M-MARKET a.s. by preto privítal prijatie rýchlych a cielených riešení pre podnikateľský sektor.