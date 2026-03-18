Pre náklady na suroviny a energie koncern BASF zvyšuje ceny produktov
Autor TASR
Berlín 18. marca (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF oznámil, že zvyšuje v Európe ceny čistiacich produktov pre domácnosti a firmy zhruba o 30 %. Ako dôvod uviedol zvýšené náklady na suroviny, energie a logistiku. V prípade niektorých produktov by rozsah zvýšenia mohol byť aj vyšší než 30 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Hlavným dôvodom sú výrazné výkyvy v cenách, ako aj v dostupnosti vstupných surovín, ďalej rastúce náklady v rámci domácej aj transkontinentálnej logistiky a vyššie náklady na balenie a energie,“ uviedla spoločnosť. Zároveň dodala, že zvýšenie cien vstupuje do platnosti okamžite, prípadne po tom, ako to umožnia kontrakty.
Zväz nemeckého chemického priemyslu VCI minulý týždeň varoval, že v dôsledku vojny s Iránom a blokády Hormuzského prielivu môže dôjsť k vážnemu narušeniu dodávateľských reťazcov. Podľa VCI hrozí riziko výpadkov v dodávkach nielen ropy a plynu, ale aj amoniaku, fosfátov, hélia či síry.
