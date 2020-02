Pre nedostatok autokomponentov pozastavila výrobu v Južnej Kórei Kia

Soul 10. februára (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia Motors pozastavila produkciu áut vo všetkých troch domácich závodoch. Dôvodom je nedostatok autokomponentov, čo je výsledkom odstavenia viacerých čínskych podnikov v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu. Uviedol to v pondelok zástupca automobilky.



Výroba v závodoch Kwangdžu a Sohari bude pozastavená v pondelok a utorok (11. 2.), citovala zástupcu firmy agentúra Reuters. Či sa výroba po tomto termíne opätovne spustí, bude podľa firmy závisieť od dostupnosti komponentov.



Závod Hwasung pozastavil produkciu iba v pondelok a očakáva sa, že v utorok by sa výroba v tomto závode mala opätovne spustiť. Ako informovala televízia CNN, momentálne v prevádzke zostáva iba linka v Kwangdžu na výrobu vojenských vozidiel.



K rovnakému kroku ako Kia už minulý týždeň pristúpila spoločnosť Hyundai. Väčšia z juhokórejských automobiliek 4. februára informovala, že pre nedostatok komponentov z Číny, kde vláda v úsilí zabrániť rýchlemu šíreniu koronavírusu dala zatvoriť mnohé závody, odstaví väčšinu juhokórejských prevádzok od 7. februára. Očakáva sa, že časť produkcie opätovne spustí 11. alebo 12. februára. Hyundai má v Južnej Kórei celkovo sedem závodov, z ktorých produkcia smeruje na domáci trh, ale aj do USA, Európy, na Blízky východ a iných oblastí. Na celkovej výrobe firmy sa domáce závody podieľajú približne 40 %.