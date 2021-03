Pre nedostatok čipov predlžuje automobilka GM obmedzenia vo výrobe

Detroit 24. marca (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) rozhodla o predĺžení obmedzení vo výrobe. Dôvodom je pokračujúci nedostatok čipov, ktorý od začiatku roka výrazne zasiahol automobilový sektor.



Firma v stredu oznámila, že od 29. marca odstaví na dva týždne výrobu v závode vo Wentzville v štáte Missouri. Zároveň predĺži odstávku závodu v Lansingu (Michigan). Odstávka v tomto závode trvá od 15. marca a firma v nej bude pokračovať aj ďalšie dva týždne.



Obmedzenia v produkcii sa tak dotknú pickupov Chevrolet Colorado a GMC Canyon v závode v Missouri a vozidiel Cadillac CT4, Cadillac CT5 a Chevy Camaro v závode v Michigane. Naopak, mexický závod GM v San Luis Potosí by mal od 5. apríla výrobu v dvoch zmenách spustiť. Odstavený je od 8. februára.



Nové obmedzenia v USA by však nemali zhoršiť predbežnú prognózu zisku na tento rok, keďže, ako povedal hovorca firmy David Barnas, aj tieto kroky spoločnosť do svojho odhadu predbežne započítala. Stále tak očakáva, že problém s čipmi môže znížiť tohtoročný zisk až o 2 miliardy USD (1,69 miliardy eur). Automobilka nezverejnila, o koľko áut v dôsledku tejto situácie by mala vyrobiť menej, informovala však, že v neskoršom období roka sa bude snažiť výpadok v čo najväčšej miere dohnať.



(1 EUR = 1,1825 USD)