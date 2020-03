Pre nedostatok komponentov odstaví Volkswagen výrobu v Rusku

Moskva 24. marca (TASR) - Po európskych závodoch pozastaví nemecká automobilka Volkswagen výrobu áut aj v Rusku. Dôvodom je nový koronavírus, nie však opatrenia vlády, ale nedostatok autokomponentov dodávaných z európskych závodov. Uviedla to v utorok ruská divízia Volkswagen Group Rus.



Ruská produkcia Volkswagenu bude pozastavená na dva týždne s platnosťou od začiatku budúceho týždňa. "Pre nedostatok komponentov dodávaných z európskych závodov Volkswagen Group Rus dočasne odstaví závod v Kaluge a montážnu linku v Nižnom Novgorode na dva týždne od 30. marca do 10. apríla," uviedla spoločnosť, ktorú citovala agentúra TASS.



Volkswagen už minulý týždeň oznámil, že pre problémy spojené so šírením nového koronavírusu budú európske závody odstavené na dva až tri týždne. Okrem Európy dočasne zatvorí aj závody v Mexiku, podobne ako v Rusku od 30. marca. Minulý rok predala spoločnosť v Ruskej federácii 104.400 áut, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená pokles o 2 %.