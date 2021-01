Pre nedostatok personálu sa obmedzujú niektoré železničné spoje

Bratislava 11. januára (TASR) – Pre narastajúci počet prevádzkových zamestnancov na PN či v povinnej karanténe dochádza od utorka (12. 1.) k zníženiu niektorých vlakových spojov. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf. Rezort dopravy sa zároveň pripravuje na ešte väčší výpadok zamestnancov v železničných spoločnostiach.



"K dnešnému dňu nám chýba 235 rušňovodičov a 170 vlakvedúcich, ktorých Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nevyhnutne potrebuje na prevádzku železničnej dopravy podľa aktuálneho grafikonu. Na tento výpadok musíme reagovať. Pripravujeme sa aj na možnosť, že na niektorých málo využívaných tratiach vlaky dočasne zrušíme. Verím však, že k tomu nedôjde. Všetkým, ktorí sú na PN s COVID-19, želám skoré uzdravenie," vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Najväčší výpadok je u zamestnancov pochádzajúcich z okresov Nitra, Nové Zámky, Senec a Galanta. Počty zamestnancov na PN alebo v karanténe však rastú aj v iných regiónoch. Z týchto dôvodov prosí rezort dopravy cestujúcich o pochopenie. MDV verí, že sa vlaky budú môcť v krátkom čase vrátiť na trate podľa aktuálneho grafikonu.



Od 12. januára teda podľa rezortu dopravy dôjde v pracovných dňoch k vynútenému dočasnému zrušeniu 28 vlakov. Pôjde o všetky osobné vlaky na linke Senec – Veľký Biel – Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji – Bratislava Vajnory – Bratislava predmestie – Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka a späť, jeden ranný vlak z Nových Zámkov do Petržalky, ďalší ranný vlak z Galanty do Petržalky a večerný vlak z Petržalky do Galanty. Pri hľadaní východísk z tejto situácie boli podľa MDV vybraté vlaky s aktuálne najnižšou frekvenciou cestujúcich, ktorá v týchto dňoch nedosahuje v niektorých prípadoch ani 10 % kapacity vlakovej súpravy a pre ktoré je vysoko problematické zabezpečiť vlakový personál každý deň.



Rezort dopravy priblížil, že náhradou budú osobné vlaky, ktoré premávajú na trase Nové Zámky – Galanta – Senec – Bernolákovo – Bratislava hlavná stanica, ktoré premávajú každú hodinu, pričom pre stanice Senec a Bernolákovo je táto ponuka doplnená regionálnymi expresmi idúcimi v tzv. medzipolohe medzi osobnými vlakmi. Bez náhrady zostane úsek Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka, kde môžu cestujúci využiť bratislavskú MHD.



ZSSK zároveň v súvislosti s výpadkom zamestnancov poukázala na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19. "ZSSK by aj preto veľmi privítala, ak by boli viaceré profesie v ZSSK (vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich) zaradené už do druhej vlny očkovania, keďže od ich práce doslova závisia tisícky pracujúcich a študentov, no ich odbornosť znemožňuje zamestnávateľovi nahradiť ich v krátkom čase iným personálom," podotkol hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že aktuálne je väčšina z týchto zamestnancov zaradená na očkovanie proti COVID-19 až v poslednej štvrtej skupine.