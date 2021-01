Pre nedostatok polovodičov zatvorí Ford na mesiac závod v Nemecku

Berlín 19. januára (TASR) - Nepriaznivá situácia v dodávkach polovodičov prinútila viaceré automobilky obmedziť výrobu. Najnovšie americká automobilka Ford informovala, že pre nedostatok čipov zatvorí na mesiac jeden zo svojich závodov v Nemecku a odstávku v indickom závode predĺži do konca tohto týždňa.



Ford oznámil, že od pondelka 25. januára až do 19. februára zastaví výrobu v závode Saarlouis v nemeckej spolkovej krajine Sársko. Ako dôvod uviedol nedostatok čipov, čiastočne však aj momentálne slabší dopyt, čo je dôsledok druhej vlny pandémie nového koronavírusu. V závode, v ktorom pracuje približne 5000 ľudí, sa vyrába najpopulárnejší model Fordu v Európe, Ford Focus.



"Situáciu pozorne monitorujeme a výrobu upravujeme tak, aby sme minimalizovali vplyv na našich zamestnancov, zákazníkov a predajcov v Európe," uviedol hovorca Fordu. Ako dodal, okrem závodu v meste Saarlouis by k odstávke ďalších európskych závodov Fordu dôjsť nemalo.



Firma zároveň predlžuje odstávku závodu v indickom meste Chennai, ktorý bude zatvorený celý týždeň. Pôvodne ho firma odstavila 14. januára s tým, že pre hinduistický festival Pongal bude zatvorený iba tri dni, odstávka sa však predlžuje do 24. januára.



Pre nedostatok polovodičov musel Ford odstaviť minulý týždeň prevádzku vo svojom závode na výrobu športovo-úžitkových vozidiel v Louisville v americkom štáte Kentucky. Zatvorenie závodu v Nemecku však signalizuje, že problém, ktorý zasahuje automobilky po celom svete, sa pravdepodobne ešte zhorší, než sa situácia začne postupne zlepšovať.