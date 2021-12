Pre nedostatok súčiastok rozhodol Daimler o mesačnej odstávke maďarské

Budapešť 13. decembra (TASR) - Nemecká automobilka Daimler rozhodla o prerušení produkcie vo svojom maďarskom závode Mercedes-Benz na jeden mesiac. Príčinou je podľa firmy nedostatok komponentov.



Ako Daimler informoval počas víkendu, "v dôsledku neustále sa meniacej situácie v oblasti dodávky komponentov mení firma od 50. týždňa v závode v Kecskeméte svoje výrobné plány". Závod tak bude odstavený od 13. decembra do 12. januára, pričom automobilka využije odstávku na údržbu a rekonštrukčné práce.



Závod v Kecskeméte, ktorý vlani vyrobil viac než 160.000 vozidiel, už tento rok výpadky v produkcii zaznamenal. Aj v skoršom prípade to bolo pre nedostatok komponentov. Podobné problémy majú aj ďalšie firmy so závodmi v Maďarsku, Audi či japonská Suzuki.



Závod Daimleru v Maďarsku zamestnával podľa agentúry Reuters vlani približne 4400 ľudí. Zamestnanci budú aj počas odstávky poberať základný plat a benefity.



Nedostatok komponentov a z toho vyplývajúce výpadky v produkcii sa výrazne odrážajú na vývoji priemyselnej výroby v Maďarsku. Tá v októbri klesla medziročne o 3,4 % po 2,3-percentnom poklese v septembri. Výrazne sa pod to podpísal práve pokles produkcie v automobilovom sektore.