Pre neoprávnené uplatňovanie daňového bonusu prišiel štát o 2 mil. eur

Bratislava 3. júna (TASR) - Daňový bonus na dieťa si za rok 2019 neoprávnene uplatnilo 7376 rodičov. Štát tak ukrátili takmer o dva milióny eur. Vyplýva to z odhadu Finančnej správy (FS), ktorá sa zameriava aj na výpadok v tejto oblasti. Informovala o tom hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Hovorkyňa podotkla, že v porovnaní s rokom 2018 je výpadok pre neoprávnené uplatňovanie daňového bonusu na dieťa vyšší. "Nárast čiastočne súvisí s legislatívnou zmenou platnou od 1. apríla 2019, podľa ktorej si rodičia môžu na dieťa do veku šiestich rokov uplatniť dvojnásobnú výšku daňového bonusu," uviedla Rybanská.



Neoprávnene uplatnený daňový bonus za obidva odhadované roky (2018, 2019) predstavuje 3,4 milióna eur. Najčastejšou chybou je, že si daňový bonus na dieťa neoprávnene uplatnia obaja rodičia. Stalo sa to až v 41 % prípadoch. Ide o 2199 rodičovských párov, ktoré si uplatnili vyšší daňový bonus za rok 2018, pričom výpadok predstavoval vyše 653.000 eur. Za rok 2019 dosiahol výpadok viac ako 747.000 eur.



"Finančná správa pripraví rovnaký odhad a identifikáciu daňovníkov s viacnásobným uplatnením daňového bonusu aj za rok 2020," uzavrela hovorkyňa.