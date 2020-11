Bratislava 28. novembra (TASR) - Pre nepriaznivé počasie nebude vysiata plánovaná výmera ozimín. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Poľnohospodári stále zápasia s nepriaznivým počasím. V dôsledku neustálych zrážok vzniká veľký problém s ukončením zberu jesenných plodín aj so založením porastov ozimín," priblížil.



Na porovnanie, v roku 2018 bolo podľa neho po 47. kalendárnom týždni pozberaných 95 % výmery jesenných plodín, v roku 2019 to bolo 90 %, v aktuálnom roku bolo k 25. novembru pozberaných iba 78 % výmery hlavných plodín jesenného zberu.



"V posledných dňoch sa na väčšine územia počasie zlepšilo, čo po piatich týždňoch nepriaznivého počasia znamenalo čiastočné zlepšenie podmienok na jesenné práce," poznamenal.



Poľnohospodári podľa Korpášových slov robia všetko pre to, aby čo najväčšia plocha ozimín bola zasiata. V tomto období to však robia už s veľkým rizikom v závislosti od očakávaného zimného obdobia. Napríklad v okrese Galanta poklesnú v dôsledku zlých terénnych podmienok pestovateľské plochy ozimnej pšenice o 15 až 20 %. Plánované osevy sa podobne nenaplnia ani v mnohých ďalších okresoch.



"Ťažké pôdy Východoslovenskej nížiny neľahko znášajú prebytok vlahy. Tento fakt zrejme poznačí najmä úrody kukurice a ohrozí výsev pšenice," dodal Korpáš.