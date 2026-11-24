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Pre niekoho obyčajná krabička, pre iného jediný vianočný darček
Deviaty ročník celoslovenskej zbierky Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok?® prinesie desaťtisícom seniorov nielen vianočný darček, ale predovšetkým pocit, že na nich niekto myslí.
Autor OTS
Hrubá Borša, 24. novembra (OTS) – Občianske združenie Koľko Lásky o.z. spustilo už deviaty ročník celoslovenskej vianočnej zbierky „Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok?®“. Od 20. novembra do 4. decembra 2026 môže verejnosť odovzdávať vianočne zabalené krabičky plné drobných darčekov na viac ako 600 zberných miestach po celom Slovensku. Cieľom zbierky je potešiť desaťtisíce seniorov a pripomenúť im, že sú stále dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Zároveň upozorňuje na problematiku osamelosti seniorov a podporuje medzigeneračnú solidaritu.
„Osamelosť seniorov sa nekončí Vianocami. My však veríme, že práve Vianoce sú príležitosťou začať. Keď dieťa pripraví darček pre neznámeho seniora, učí sa empatii. Keď sa rodina rozhodne spoločne pomôcť, odovzdáva hodnoty ďalšej generácii. A keď senior otvorí krabičku, dostáva nielen darček, ale aj odkaz, že je stále dôležitou súčasťou našej spoločnosti. To je skutočná hodnota našej zbierky,“ hovorí Jana Galatová, spoluzakladateľka zbierky a občianskeho združenia Koľko Lásky o.z.
Pani Valéria zo Žiliny bola v čase minuloročných Vianoc na dôchodku už 17 rokov. Posledných osem rokov žila sama. Manžel jej zomrel a dcéra s vnúčatami žije v ďalekej Brazílii. Keď si minulý rok prišla do charity po vianočný darček, netušila, aké prekvapenie ju čaká. Krásne zabalený červený balík sa jej nezmestil ani do tašky, ktorú si priniesla. Odniesla si ho domov a s jeho otvorením počkala až do skončenia štedrej večere.
„A to bol druhý šok! Toľko potrebných vecí a toľko skutočnej lásky, čo bolo v tomto balíku, sa nedá ani vypovedať,“ napísala v poďakovaní organizátorom zbierky.
„Práve takéto príbehy nám každoročne pripomínajú, prečo má naša zbierka zmysel. Za každou krabičkou je skutočný človek, ktorý sa rozhodol venovať svoj čas, pozornosť a lásku niekomu, koho nikdy nestretol. A na druhej strane je človek, ktorému možno nemá kto položiť darček pod vianočný stromček. Pre niektorých seniorov je naša krabička jediným vianočným darčekom, pre iných dokonca posledným v ich živote. Preto prosíme ľudí, aby ju pripravovali tak, akoby ju chystali pre vlastnú babičku alebo deduška,“ dodáva Silvia Slobodová, spoluzakladateľka zbierky a občianskeho združenia Koľko Lásky o.z.
Krabičky však dokážu vytvárať aj nečakané medziľudské spojenia. Bianke z Novej Dedinky prišla s odstupom roka vianočná pohľadnica od dcéry seniorky, ktorú obdarovala. Jej mama v lete 2025 zomrela, no z darčekov sa ešte dlho tešila. Dcéra preto vyhľadala Biankinu adresu, aby sa jej osobne poďakovala za radosť, ktorú jej mame priniesla. Pohľadnicu adresovala jednoducho a výstižne: „Dobré srdiečko“.
Z obyčajnej krabice od topánok sa stal fenomén ľudskosti, symbol solidarity a nástroj medzigeneračného prepájania. Od svojho vzniku v roku 2018 zbierka prerástla do jedného z najrozsiahlejších dobrovoľníckych vianočných projektov na Slovensku. Z pôvodne zamýšľaných 30 darčekov sa za osem ukončených ročníkov podarilo odovzdať takmer 435-tisíc darčekových krabičiek, ktoré priniesli radosť seniorom v zariadeniach sociálnych služieb, nemocniciach, hospicoch, na onkologických oddeleniach, v útulkoch, ale aj osamelo žijúcim seniorom v domácnostiach.
Do aktuálneho ročníka sa už zapojilo 1 592 škôl a 107 firiem, pričom ich počet naďalej rastie. Spolu s tisíckami rodín, jednotlivcov a dobrovoľníkov pomáhajú budovať spoločnosť, v ktorej má solidarita medzi generáciami svoje pevné miesto.
Za zbierkou stojí približne 300 vyškolených dobrovoľníkov – koordinátorov zbierky, ktorí zabezpečujú zber, kontrolu, triedenie a distribúciu darčekov. Ich činnosť zastrešuje tím občianskeho združenia spolu s krajskými koordinátormi. Každoročne tak spoločne venujú tisíce hodín svojho času tomu, aby sa ku každému seniorovi dostal dôstojný, bezpečný a s láskou pripravený darček.
Princíp zbierky je jednoduchý. Stačí naplniť krabicu od topánok siedmimi druhmi drobností: niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím pre zábavu a niečím zo srdca.
Práve posledná kategória má podľa organizátorov mimoriadny význam. Ručne napísaný list, pohľadnica, detská kresba či osobné vianočné prianie často potešia seniorov rovnako ako samotný obsah darčeka.
Krabičku je potrebné zabaliť do vianočného papiera tak, aby boli vrchnák a spodná časť zabalené samostatne a krabičku bolo možné jednoducho otvoriť a skontrolovať. Každá krabička totiž prechádza dôkladnou kontrolou dobrovoľníkov, ktorí ju v prípade potreby upravia alebo doplnia. Tento krok je nevyhnutný, keďže podľa skúseností organizátorov až 30 % krabičiek obsahuje nevhodné alebo potenciálne nebezpečné predmety.
Verejnosť môže pripravené krabičky odovzdávať od 20. novembra do 4. decembra 2026 na jednom z viac ako 600 zberných miest po celom Slovensku. Ich kompletný zoznam spolu s pokynmi na prípravu krabičiek je dostupný na www.kolkolasky.sk/vianoce.
Školy a firmy, ktoré sa chcú zapojiť ako oficiálni partneri zbierky, sa musia vopred zaregistrovať. Darčekové krabičky vyzbierané vo svojich kolektívoch následne odovzdajú pridelenému koordinátorovi najneskôr do 1. decembra 2026.
Registrácia prebieha prostredníctvom webových stránok:
● Školy: www.kolkolasky.sk/skoly
● Firmy: www.kolkolasky.sk/firmy
● Zariadenia sociálnych služieb a samosprávy, ktoré majú záujem o darčeky pre seniorov: www.kolkolasky.sk/dd
Vyzbieraním krabičiek sa práca dobrovoľníkov nekončí. Práve naopak. Nasleduje jedna z organizačne a logisticky najnáročnejších častí zbierky – kontrola, triedenie a doručovanie desaťtisícov darčekov.
Od 6. do 22. decembra 2026 budú krabičky postupne doručované do prihlásených zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku. Ak sa podarí vyzbierať viac ako 55-tisíc darčekov, ďalšie poputujú aj k osamelo žijúcim seniorom v domácnostiach či pacientom v nemocniciach, hospicoch a na onkologických oddeleniach.
Za každou doručenou krabičkou sú kilometre ciest, hodiny dobrovoľníckej práce a náklady na zabezpečenie celej zbierky. Aby nezostali tisíce darčekov len dobrým úmyslom, občianske združenie spustilo crowdfundingovú kampaň „Samé sa nerozchodia“, prostredníctvom ktorej môže verejnosť finančne podporiť ich cestu k seniorom.
Do zbierky sa tak môžu zapojiť aj ľudia, ktorí nemajú možnosť pripraviť vlastnú darčekovú krabičku, no chcú pomôcť tomu, aby sa láska ukrytá v krabičkách dostala tam, kde ju najviac potrebujú.
Kampaň je dostupná na platforme StartLab – Samé sa nerozchodia.
„Osamelosť seniorov sa nekončí Vianocami. My však veríme, že práve Vianoce sú príležitosťou začať. Keď dieťa pripraví darček pre neznámeho seniora, učí sa empatii. Keď sa rodina rozhodne spoločne pomôcť, odovzdáva hodnoty ďalšej generácii. A keď senior otvorí krabičku, dostáva nielen darček, ale aj odkaz, že je stále dôležitou súčasťou našej spoločnosti. To je skutočná hodnota našej zbierky,“ hovorí Jana Galatová, spoluzakladateľka zbierky a občianskeho združenia Koľko Lásky o.z.
Keď sa do krabice od topánok zmestí oveľa viac než darček
Pani Valéria zo Žiliny bola v čase minuloročných Vianoc na dôchodku už 17 rokov. Posledných osem rokov žila sama. Manžel jej zomrel a dcéra s vnúčatami žije v ďalekej Brazílii. Keď si minulý rok prišla do charity po vianočný darček, netušila, aké prekvapenie ju čaká. Krásne zabalený červený balík sa jej nezmestil ani do tašky, ktorú si priniesla. Odniesla si ho domov a s jeho otvorením počkala až do skončenia štedrej večere.
„A to bol druhý šok! Toľko potrebných vecí a toľko skutočnej lásky, čo bolo v tomto balíku, sa nedá ani vypovedať,“ napísala v poďakovaní organizátorom zbierky.
„Práve takéto príbehy nám každoročne pripomínajú, prečo má naša zbierka zmysel. Za každou krabičkou je skutočný človek, ktorý sa rozhodol venovať svoj čas, pozornosť a lásku niekomu, koho nikdy nestretol. A na druhej strane je človek, ktorému možno nemá kto položiť darček pod vianočný stromček. Pre niektorých seniorov je naša krabička jediným vianočným darčekom, pre iných dokonca posledným v ich živote. Preto prosíme ľudí, aby ju pripravovali tak, akoby ju chystali pre vlastnú babičku alebo deduška,“ dodáva Silvia Slobodová, spoluzakladateľka zbierky a občianskeho združenia Koľko Lásky o.z.
Krabičky však dokážu vytvárať aj nečakané medziľudské spojenia. Bianke z Novej Dedinky prišla s odstupom roka vianočná pohľadnica od dcéry seniorky, ktorú obdarovala. Jej mama v lete 2025 zomrela, no z darčekov sa ešte dlho tešila. Dcéra preto vyhľadala Biankinu adresu, aby sa jej osobne poďakovala za radosť, ktorú jej mame priniesla. Pohľadnicu adresovala jednoducho a výstižne: „Dobré srdiečko“.
Deväť rokov láskavosti, ktorá spája celé Slovensko
Z obyčajnej krabice od topánok sa stal fenomén ľudskosti, symbol solidarity a nástroj medzigeneračného prepájania. Od svojho vzniku v roku 2018 zbierka prerástla do jedného z najrozsiahlejších dobrovoľníckych vianočných projektov na Slovensku. Z pôvodne zamýšľaných 30 darčekov sa za osem ukončených ročníkov podarilo odovzdať takmer 435-tisíc darčekových krabičiek, ktoré priniesli radosť seniorom v zariadeniach sociálnych služieb, nemocniciach, hospicoch, na onkologických oddeleniach, v útulkoch, ale aj osamelo žijúcim seniorom v domácnostiach.
Do aktuálneho ročníka sa už zapojilo 1 592 škôl a 107 firiem, pričom ich počet naďalej rastie. Spolu s tisíckami rodín, jednotlivcov a dobrovoľníkov pomáhajú budovať spoločnosť, v ktorej má solidarita medzi generáciami svoje pevné miesto.
Za zbierkou stojí približne 300 vyškolených dobrovoľníkov – koordinátorov zbierky, ktorí zabezpečujú zber, kontrolu, triedenie a distribúciu darčekov. Ich činnosť zastrešuje tím občianskeho združenia spolu s krajskými koordinátormi. Každoročne tak spoločne venujú tisíce hodín svojho času tomu, aby sa ku každému seniorovi dostal dôstojný, bezpečný a s láskou pripravený darček.
Čo sa zmestí do jednej krabičky?
Princíp zbierky je jednoduchý. Stačí naplniť krabicu od topánok siedmimi druhmi drobností: niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím pre zábavu a niečím zo srdca.
Práve posledná kategória má podľa organizátorov mimoriadny význam. Ručne napísaný list, pohľadnica, detská kresba či osobné vianočné prianie často potešia seniorov rovnako ako samotný obsah darčeka.
Krabičku je potrebné zabaliť do vianočného papiera tak, aby boli vrchnák a spodná časť zabalené samostatne a krabičku bolo možné jednoducho otvoriť a skontrolovať. Každá krabička totiž prechádza dôkladnou kontrolou dobrovoľníkov, ktorí ju v prípade potreby upravia alebo doplnia. Tento krok je nevyhnutný, keďže podľa skúseností organizátorov až 30 % krabičiek obsahuje nevhodné alebo potenciálne nebezpečné predmety.
Dôležité termíny zbierky a možnosti zapojenia
Verejnosť môže pripravené krabičky odovzdávať od 20. novembra do 4. decembra 2026 na jednom z viac ako 600 zberných miest po celom Slovensku. Ich kompletný zoznam spolu s pokynmi na prípravu krabičiek je dostupný na www.kolkolasky.sk/vianoce.
Školy a firmy, ktoré sa chcú zapojiť ako oficiálni partneri zbierky, sa musia vopred zaregistrovať. Darčekové krabičky vyzbierané vo svojich kolektívoch následne odovzdajú pridelenému koordinátorovi najneskôr do 1. decembra 2026.
Registrácia prebieha prostredníctvom webových stránok:
● Školy: www.kolkolasky.sk/skoly
● Firmy: www.kolkolasky.sk/firmy
● Zariadenia sociálnych služieb a samosprávy, ktoré majú záujem o darčeky pre seniorov: www.kolkolasky.sk/dd
Od zberných miest až pod vianočné stromčeky seniorov
Vyzbieraním krabičiek sa práca dobrovoľníkov nekončí. Práve naopak. Nasleduje jedna z organizačne a logisticky najnáročnejších častí zbierky – kontrola, triedenie a doručovanie desaťtisícov darčekov.
Od 6. do 22. decembra 2026 budú krabičky postupne doručované do prihlásených zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku. Ak sa podarí vyzbierať viac ako 55-tisíc darčekov, ďalšie poputujú aj k osamelo žijúcim seniorom v domácnostiach či pacientom v nemocniciach, hospicoch a na onkologických oddeleniach.
Krabičky sa samé k seniorom nedostanú
Za každou doručenou krabičkou sú kilometre ciest, hodiny dobrovoľníckej práce a náklady na zabezpečenie celej zbierky. Aby nezostali tisíce darčekov len dobrým úmyslom, občianske združenie spustilo crowdfundingovú kampaň „Samé sa nerozchodia“, prostredníctvom ktorej môže verejnosť finančne podporiť ich cestu k seniorom.
Do zbierky sa tak môžu zapojiť aj ľudia, ktorí nemajú možnosť pripraviť vlastnú darčekovú krabičku, no chcú pomôcť tomu, aby sa láska ukrytá v krabičkách dostala tam, kde ju najviac potrebujú.
Kampaň je dostupná na platforme StartLab – Samé sa nerozchodia.