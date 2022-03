Pre nízke počty cestujúcich z Ukrajiny dočasne rušia evakuačný vlak

Bratislava 24. marca (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre nízky počet ukrajinských cestujúcich od piatka (25. 3.) dočasne ruší mimoriadny evakuačný vlak do Bratislavy. ZSSK ho zaviedla na bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Posledná jazda vlaku bola vo štvrtok. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Spoločnosť dočasne ruší mimoriadny evakuačný vlak s odchodom z Košíc o 2.30 h a príchodom do Bratislavy o 7.52 h. V prípade zvýšenej potreby a mobility občanov Ukrajiny bude podľa Kováča tento evakuačný vlak opätovne zavedený, na čo ZSSK cestujúcich včas upozorní.



Obyvatelia Ukrajiny môžu naďalej využiť vlaky z Čopu do Košíc, ktoré premávajú od 9. marca bez zmeny na dennej báze. Ide o mimoriadny denný vlak s kapacitou 240 miest, ktorý odchádza z Čopu o 10.35 h a do Košíc má plánovaný príchod o 13.00 h. V prípade, že nebudú vedené mimoriadne humanitárne vlaky z Českej republiky, ZSSK zavedie vlak kategórie RR (regionálny rýchlik) rovnako s kapacitou 240 miest s odchodom z Čopu o 15.50 h, ktorý by mal doraziť do Košíc o 18.13 h.



ZSSK zároveň upozorňuje, že všetky potrebné informácie aj v ukrajinčine sú na webovej stránke www.zssk.sk/ukrajina/.