Pre nízky dopyt Boeing znižuje výrobu lietadiel 787 Dreamliner

Seattle 6. decembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing znižuje produkciu širokotrupých strojov 787 Dreamliner, keďže pandémia nového koronavírusu výrazne obmedzila dopyt po lietadlách. To sa dotklo najmä väčších strojov. Uviedol to koncom tohto týždňa finančný riaditeľ spoločnosti Greg Smith.



Ako informoval, Boeing zredukuje mesačnú výrobu lietadiel 787 Dreamliner do polovice budúceho roka zo šiestich na päť. Zároveň uviedol, že za november nedodala spoločnosť zákazníkom ani jedno z týchto lietadiel. Je to výsledok pokračujúcej pandémie nového koronavírusu, ktorá obmedzila svetový cestovný ruch, čo zasiahlo najmä širokotrupé lietadlá využívané vo veľkej miere na medzinárodných linkách. Medzinárodná letecká doprava zaznamenala oproti minulému roku prepad zhruba o 90 %.



Firma zároveň potrebuje znížiť dlh, ktorý vzrástol tento rok na 61 miliárd USD (50,17 miliardy eur). Na jednej strane je to výsledok pandémie nového koronavírusu a na druhej problémov spojených s pôvodne najpredávanejším lietadlom Boeingu 737 MAX. To bolo od marca 2019 zhruba 20 mesiacov uzemnené po dvoch tragických haváriách, ktoré nasledovali v relatívne krátkom čase po sebe a vyžiadali si takmer 350 obetí.



Boeing preto skúma možnosť predaja časti aktív. Podľa Smitha firma chce pokračovať v investíciách, v prvom rade však musí znížiť vysoký dlh. "V tomto smere preskúmame každú možnosť, ako to docieliť čo najefektívnejšie, vrátane (predaja) aktív," povedal.



Okrem toho dodal, že Boeing je pripravený na urýchlenie dodávok zhruba 450 lietadiel 737 MAX, ktoré vyrobil, avšak pre ich globálne uzemnenie ich nemohol dodávať. Od prvej havárie 737 MAX v októbri 2018 sa hodnota zásob Boeingu zvýšila o 40 % na 87 miliárd USD.



"Problémom nie je to, že by sme neboli schopní lietadlá zákazníkom dodať," povedal Smith. "Je to skôr o možnostiach zákazníkov si stroje prevziať," dodal s tým, že firma je schopná dodávky v krátkom čase výrazne zvýšiť.



(1 EUR = 1,2159 USD)