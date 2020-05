Pre nízky dopyt znížila Tesla ceny svojich áut v Severnej Amerike

New York 27. mája (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla znížil ceny svojich áut v Severnej Amerike približne o 6 % po tom, ako dopyt po nových autách v dôsledku pandémie nového koronavírusu v regióne klesol.



Podľa odhadov spoločnosti J. D. Power klesol retailový predaj áut len v Spojených štátoch v apríli medziročne až o 50 %. V máji by sa však predaj mal zotaviť, keďže reštrikcie na obmedzenie šírenia nového koronavírusu by už mali byť do veľkej miery odstránené a navyše, automobilky ponúkli stimuly na podporu predaja.



Tesla, ktorá bola nútená pre karanténne opatrenia pozastaviť výrobu v kalifornskom Fremonte, už produkciu obnovila, aj keď spustenie výroby sprevádzali konflikty s regionálnymi úradmi. Dopyt bol však slabý, a tak spoločnosť oznámila zníženie cien.



Ako uviedla agentúra Reuters, v stredu Tesla na svojej webovej stránke informovala, že počiatočná cena sedanu Model S dosahuje v súčasnosti 74.990 USD (68.328 eur), zatiaľ čo pôvodná cena predstavovala 79.990 USD. Cenu znížila firma aj v prípade Modelu X. Zatiaľ, čo pôvodne bola základná cena stanovená na 84.990 USD, teraz dosahuje 79.990 USD. Najlacnejšie z áut Model 3 predáva Tesla za 37.990 USD, čo je 2000 USD menej než pred znížením cien.



Tesla zníži aj cenu dovážaných áut Model X a Model S v Číne, a to približne o 4 %. V prípade vozidla Model 3, ktorý pre čínsky trh vyrába v šanghajskom závode, však cena zostáva na pôvodnej úrovni.



(1 EUR = 1,0975 USD)