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OBAVY Z CIEL: V USA začali kupovať čínske tovary na sviatky už v máji
Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne minulý mesiac zachovala uvoľnenie napätia medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, ale neistota zostáva vysoká.
Autor TASR
New York 30. júna (TASR) - Americkí maloobchodníci urýchlili objednávky z Číny o štyri až šesť týždňov. Chcú si tak zabezpečiť zásoby na koncoročnú predajnú akciu Black Friday a na vianočné sviatky pred očakávaným zvýšením ciel v závere tohto roka, uviedli predstavitelia prepravných spoločností. TASR o tom informuje na základe správu agentúry Reuters.
Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne minulý mesiac zachovala uvoľnenie napätia medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, ale neistota zostáva vysoká. Pred záverom júla vyprší platnosť univerzálneho 10-percentného cla, ktoré Washington uvalil vo februári po tom, ako Najvyšší súd USA vyhlásil niektoré predchádzajúce clá za nezákonné. Všeobecne sa však očakáva, že bude nahradené vyššími clami.
„Predpokladá sa, že clá by sa mohli opäť zvýšiť, takže sa všetci ponáhľajú doviezť tovary skôr, ako sa tak stane,“ povedal Tony Meng, vedúci obchodný manažér prepravnej spoločnosti XPD Global. Objednávky tovarov na sviatky zvyčajne vrcholia v júli až septembri, ale prepravné spoločnosti uviedli, že objemy v máji a júni boli vyššie, ako sa očakávalo.
Predzásobovanie znamená, že rast dovozu z Číny do USA v máji o 35 %, ktorý zatienil 11-percentné zvýšenie v apríli, by sa mohol udržať aj v júni, ale v neskoršej časti leta sa môže zmierniť. Spoločnosť Drewry podnikajúca v poradenstve v oblasti námornej prepravy uviedla, že spotové ceny prepravy zo Šanghaja do New Yorku boli 25. júna o 6 % vyššie ako týždeň predtým a o 25 % vyššie ako pred rokom. Na trase Šanghaj Los Angeles sa náklady na prepravu za sedem dní do 25. júna zvýšili o 12 % a medziročne o 54 %. „Dovozcovia pokračujú v predzásobovaní pred potenciálnymi zmenami ciel,“ konštatovala spoločnosť Drewry.
Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne minulý mesiac zachovala uvoľnenie napätia medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, ale neistota zostáva vysoká. Pred záverom júla vyprší platnosť univerzálneho 10-percentného cla, ktoré Washington uvalil vo februári po tom, ako Najvyšší súd USA vyhlásil niektoré predchádzajúce clá za nezákonné. Všeobecne sa však očakáva, že bude nahradené vyššími clami.
„Predpokladá sa, že clá by sa mohli opäť zvýšiť, takže sa všetci ponáhľajú doviezť tovary skôr, ako sa tak stane,“ povedal Tony Meng, vedúci obchodný manažér prepravnej spoločnosti XPD Global. Objednávky tovarov na sviatky zvyčajne vrcholia v júli až septembri, ale prepravné spoločnosti uviedli, že objemy v máji a júni boli vyššie, ako sa očakávalo.
Predzásobovanie znamená, že rast dovozu z Číny do USA v máji o 35 %, ktorý zatienil 11-percentné zvýšenie v apríli, by sa mohol udržať aj v júni, ale v neskoršej časti leta sa môže zmierniť. Spoločnosť Drewry podnikajúca v poradenstve v oblasti námornej prepravy uviedla, že spotové ceny prepravy zo Šanghaja do New Yorku boli 25. júna o 6 % vyššie ako týždeň predtým a o 25 % vyššie ako pred rokom. Na trase Šanghaj Los Angeles sa náklady na prepravu za sedem dní do 25. júna zvýšili o 12 % a medziročne o 54 %. „Dovozcovia pokračujú v predzásobovaní pred potenciálnymi zmenami ciel,“ konštatovala spoločnosť Drewry.