Pre obedy zadarmo sa dá v niektorých prípadoch prísť o daňový bonus

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ak sa deťom vo veku od šesť do 15 rokov poskytne dotácia na stravu namiesto zvýšeného daňového bonusu, pričom rodičia by naň mali nárok, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne. Upozornil na to odborník v oblasti daní a odvodov a niekdajší štátny tajomník ministerstva práce Jozef Mihál na sociálnej sieti, odvolávajúc sa na usmernenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Ústredie na svojej webovej stránke podrobnejšie informuje, pre ktoré deti je možné poskytnúť dotáciu na stravu. Ide o deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré ešte nedovŕšili šesť rokov veku, keďže na tieto deti nie je možné uplatniť si zvýšený daňový bonus pre vek dieťaťa. Majú však nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus.



Ďalej je možné poskytnúť dotáciu na stravu deťom vo veku od šesť do 15 rokov (škôlkari v poslednom ročníku a žiaci základných škôl, pozn. TASR), a to v prípade, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo si nemohli uplatniť v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na zvýšený daňový bonus. Do tejto klasifikácie v praxi spadajú napríklad poberatelia dôchodkov či nezamestnaní.



"Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu, uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, keďže, ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne," zdôraznilo ústredie na svojom webe.



Nárok na dotáciu na stravu majú tiež žiaci základných škôl, ktoré už dovŕšili 15 rokov (napríklad prepadli, pozn. TASR), keďže ani na tieto deti nie je možné uplatniť si zvýšený daňový bonus, iba ten základný.



"Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili šesť rokov veku a sú v poslednom ročníku materskej školy, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku," uzavrelo ústredie.



Rodičia detí teda majú možnosť vybrať si medzi "obedom zadarmo" alebo daňovým bonusom. Rodičia, ktorí nárok na zvýšený bonus majú, ale neuplatnia si ho, prídu aj o ten základný, ktorý Mihál vo svojom statuse vyčíslil na 23,22 eura mesačne. Zvýšený daňový bonus ako náhrada za obedy zadarmo je v sume 39,47 eura mesačne.