Pre oddych od povinností cestuje 37 % ľudí, ukázal prieskum
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Cestovanie má pre časť Slovákov stále aj rozmer úniku. Približne 37 % ľudí hovorí, že v roku 2026 pravdepodobne vyrazí na cestu práve preto, aby si oddýchli od povinností. Pred blížiacou sa letnou sezónou to ukázal prieskum agentúry Dynata pre fintech spoločnosť Revolut.
U mladých vo veku 18 až 24 rokov je uvedený motív ešte výraznejší, takúto cestu zvažuje 61 % z nich. Pri ľuďoch vo veku 25 až 34 rokov je to 53 %. Najčastejšie nejde o konkrétny problém, ale o potrebu mentálneho reštartu. Tú uviedlo 28 % respondentov. Ďalšími dôvodmi sú účty a finančné starosti (12 %), pracovný stres (11 %) či rodinné záväzky (6 %).
„Zároveň platí, že 32 % Slovákov cestovanie nevníma primárne ako únik od povinností. Tento postoj výrazne silnie s vekom. Medzi ľuďmi nad 65 rokov ho uviedlo až 69 % respondentov,“ priblížila spoločnosť.
Z pohľadu destinácií zostávajú Slováci verní najmä blízkej Európe. Podľa platobných dát Revolutu od začiatku roka 2026 najviac míňali v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku. Medziročne uhradili viac napríklad v Nemecku, Rakúsku, výdavky v Taliansku vzrástli o 46,5 %.
Viditeľný je aj posun k vzdialenejším cestám. Napríklad vo Vietname sa počet transakcií zvýšil o 35 %, v Thajsku takmer o 30 %, vzrástol aj v Južnej Kórei a Singapure.
Slováci najčastejšie vyhľadávajú pokojnejšie, oddychové formy cestovania. Najlepší pocit úniku spája s pobytom pri mori 31 % respondentov, s kúpeľmi alebo wellness pobytom 19 %.
„Aktívnejšie varianty, ako sú športové alebo dobrodružné cesty, volí 13 % ľudí. Kratší pobyt doma alebo v blízkom okolí uvádza 12 % respondentov a city break 10 %,“ uviedol Revolut.
Ženy častejšie preferujú oddychové formy cestovania. Muži o niečo častejšie spomínajú športové alebo dobrodružné cesty, prípadne kratšie pobyty bližšie domovu. Ľudia plánujú cestovanie prevažne na leto - v júli 29 %, v auguste 17 %, v júni 13 %. V máji chce cestovať 8 %, v septembri a decembri zhodne po 6 %.
