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Pre odklad smernice prichádzajú pracovníčky v EÚ ročne o miliardy eur
Členské štáty EÚ dostali na implementáciu smernice do svojho vnútroštátneho práva tri roky namiesto obvyklých dvoch.
Autor TASR
Brusel 10. júla (TASR) - Nový výskum Európskej odborovej konfederácie (ETUC) odhalil, že pracujúce ženy v krajinách EÚ prichádzajú o miliardy eur vinou oneskorovania prevedenia smernice o transparentnosti odmeňovania mužov a žien do vnútroštátneho práva. Informuje o tom spravodajca TASR.
Európski odborári v správe pre médiá pripomenuli, že smernica prijatá v roku 2023 má za cieľ „odstraňovať hmlu skrývajúcu diskrimináciu pracujúcich žien“ a má pomôcť odborom vyrokovať spravodlivé odmeňovanie pre ženy.
Členské štáty EÚ dostali na implementáciu smernice do svojho vnútroštátneho práva tri roky namiesto obvyklých dvoch. Napriek tomu doteraz iba štyri členské štáty túto kľúčovú legislatívu zakomponovali do svojej domácej legislatívy.
Analýza Európskeho odborového inštitútu (ETUI) ukazuje, že táto nečinnosť znamená, že pracujúce ženy budú aj naďalej strácať miliardy eur ročne. V praxi to znamená, že priemerná pracujúca žena bude naďalej dostávať o 3800 eur ročne menej ako muži, ak bude súčasný 11-% rozdiel v odmeňovaní mužov a žien pretrvávať. To znamená, že 92,5 milióna pracujúcich žien v EÚ kolektívne stráca viac ako 358 miliárd eur ročne. Priemerná pracovníčka bude aj naďalej o 672 eur ročne chudobnejšia v porovnaní s tým, ako keby došlo k 10-% zníženiu rozdielu v odmeňovaní mužov a žien v dôsledku platnosti smernice o transparentnosti odmeňovania.
Konkrétne, 43 miliónov žien pracujúcich v spoločnostiach, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o transparentnosti odmeňovania, spoločne stratí 28 miliárd eur ročne v porovnaní s tým, ako keby došlo k 10-% zníženiu mzdových rozdielov.
ETUC upozornila, že tieto čísla ukazujú, prečo musia členské štáty Únie konečne zapracovať smernicu o transparentnosti odmeňovania do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Odborári zároveň vyzvali Európsku komisiu, aby podnikla právne kroky voči týmto krajinám z dôvodu porušenia predpisov spoločnej legislatívy.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová upozornila, že vždy, keď organizácie zamestnávateľov hovoria o nákladoch na „záťaž v oblasti dodržiavania predpisov“, v skutočnosti myslia na to, že nemôžu ženám podhodnocovať mzdy.
„Náklady na opatrenia v oblasti transparentnosti odmeňovania sú pre spoločnosti malé, ale táto analýza ukazuje, že nečinnosť národných vlád bude stáť pracovníčky miliardy v stratených mzdách. To je neprijateľné, keďže ženy po desaťročia trpeli diskrimináciou v odmeňovaní. Skončil sa čas na kultúru utajovania, ktorá umožňovala predstavenstvám, v ktorých dominujú muži, tak dlho beztrestne sa vyhýbať diskriminácii v odmeňovaní,“ uviedla Lynchová v správe pre médiá.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európski odborári v správe pre médiá pripomenuli, že smernica prijatá v roku 2023 má za cieľ „odstraňovať hmlu skrývajúcu diskrimináciu pracujúcich žien“ a má pomôcť odborom vyrokovať spravodlivé odmeňovanie pre ženy.
Členské štáty EÚ dostali na implementáciu smernice do svojho vnútroštátneho práva tri roky namiesto obvyklých dvoch. Napriek tomu doteraz iba štyri členské štáty túto kľúčovú legislatívu zakomponovali do svojej domácej legislatívy.
Analýza Európskeho odborového inštitútu (ETUI) ukazuje, že táto nečinnosť znamená, že pracujúce ženy budú aj naďalej strácať miliardy eur ročne. V praxi to znamená, že priemerná pracujúca žena bude naďalej dostávať o 3800 eur ročne menej ako muži, ak bude súčasný 11-% rozdiel v odmeňovaní mužov a žien pretrvávať. To znamená, že 92,5 milióna pracujúcich žien v EÚ kolektívne stráca viac ako 358 miliárd eur ročne. Priemerná pracovníčka bude aj naďalej o 672 eur ročne chudobnejšia v porovnaní s tým, ako keby došlo k 10-% zníženiu rozdielu v odmeňovaní mužov a žien v dôsledku platnosti smernice o transparentnosti odmeňovania.
Konkrétne, 43 miliónov žien pracujúcich v spoločnostiach, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o transparentnosti odmeňovania, spoločne stratí 28 miliárd eur ročne v porovnaní s tým, ako keby došlo k 10-% zníženiu mzdových rozdielov.
ETUC upozornila, že tieto čísla ukazujú, prečo musia členské štáty Únie konečne zapracovať smernicu o transparentnosti odmeňovania do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Odborári zároveň vyzvali Európsku komisiu, aby podnikla právne kroky voči týmto krajinám z dôvodu porušenia predpisov spoločnej legislatívy.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová upozornila, že vždy, keď organizácie zamestnávateľov hovoria o nákladoch na „záťaž v oblasti dodržiavania predpisov“, v skutočnosti myslia na to, že nemôžu ženám podhodnocovať mzdy.
„Náklady na opatrenia v oblasti transparentnosti odmeňovania sú pre spoločnosti malé, ale táto analýza ukazuje, že nečinnosť národných vlád bude stáť pracovníčky miliardy v stratených mzdách. To je neprijateľné, keďže ženy po desaťročia trpeli diskrimináciou v odmeňovaní. Skončil sa čas na kultúru utajovania, ktorá umožňovala predstavenstvám, v ktorých dominujú muži, tak dlho beztrestne sa vyhýbať diskriminácii v odmeňovaní,“ uviedla Lynchová v správe pre médiá.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)