Pre opatrenia úradu zdravotníctva sú zatvorené aj realitné kancelárie

Bratislava 16. marca (TASR) – Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR z nedele (15. 3.) sú z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu od pondelka na 14 dní zatvorené aj realitné kancelárie. Ich činnosť pritom nadväzuje na iné služby a prácu úradov, ktoré sú už teraz zatvorené. Realitní makléri upozornili, že katastrálny úrad v niektorých mestách dočasne nevydáva listy vlastníctva. Banky však bez listu vlastníctva nebudú môcť napríklad uvoľňovať finančné zábezpeky na kúpne ceny. TASR o tom informovala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).



“Ideálne by bolo, keby bola SR pripravená na elektronické služby úradov tak, ako je to v niektorých iných krajinách EÚ,” dodala NARKS. Dnešná situácia podľa nich dosvedčuje, že by sa mal proces elektronizácie urýchliť čo najskôr, ako to bude možné.



Situácia okolo nového koronavírusu môže podľa prezidenta NARKS Jána Palenčára zmeniť spôsob práce ľudí pôsobiacich v realitnej činnosti, teda realitných maklérov, právnikov, projektových manažérov či poradcov. Ak sa situácia stabilizuje do troch mesiacov, zásadný dosah na vývoj cien a dopytu nepredpokladá, urýchli sa však digitalizácia procesov. Ako však uviedol tajomník Realitnej únie (RÚ) SR Mojmír Plavec, nedá sa očakávať, že sa budú nehnuteľnosti predávať na e-shopoch.



“V prípade, že súčasná situácia bude trvať dlhšie obdobie, dôjde k zníženiu spotreby, zníženiu produkcie, čo bude mať negatívny dosah na celkovú ekonomiku a na realitný trh,” vysvetlil Palenčár opačnú situáciu.



“Prekonaniu takejto situácie môže pomôcť správanie Európskej centrálnej banky (ECB) a komerčných bánk, ktoré môžu podať pomocnú ruku klientom pri splácaní ich záväzkov, napr. rozložením splatnosti do dlhšieho obdobia,” dodal.



“Väčšie následky ako na realitnom trhu ako takom, môže mať núdzový stav na realitných maklérov ako živnostníkov,” uviedol Palenčár a spomenul, že NARKS ako člen Slovenského živnostenského zväzu vyzvala vládu SR, aby prijala opatrenia na zmiernenie negatívnych dosahov súčasnej situácie na živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Medzi týmito opatreniami je napríklad odloženie platieb odvodov pre živnostníkov na tri mesiace, ktoré sa rozpočítajú k platbám nasledovných 18 mesiacov.