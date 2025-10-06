< sekcia Ekonomika
Pre opravu plynovodu odstavili plyn v piatich obciach pri Košiciach
Rekonštrukciu vysokotlakového plynovodu na úseku Krásna - Zdoba spustili na jar. V súčasnosti uskutočňujú dokončovacie práce a skúšky pred spustením do prevádzky.
Autor TASR
Košice 6. októbra (TASR) - Približne 1500 odberných miest v obciach Košická Polianka, Sady nad Torysou, Košické Oľšany, Rozhanovce a Hrašovík v okrese Košice-okolie sa týka dočasné zastavenie distribúcie zemného plynu. Naplánované je od pondelka do 15. októbra. Obmedzenia súvisia s rekonštrukciou plynovodu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa spoločnosti SPP - distribúcia Miroslava Schneider.
Rekonštrukciu vysokotlakového plynovodu na úseku Krásna - Zdoba spustili na jar. V súčasnosti uskutočňujú dokončovacie práce a skúšky pred spustením do prevádzky. Poslednou fázou rekonštrukcie je prepojenie rekonštruovaného plynovodu s existujúcim plynovodom. „Zároveň je potrebné prepojiť rekonštruované vysokotlakové prípojky na existujúce regulačné stanice, ktoré zabezpečujú distribúciu zemného plynu do miestnych sietí - jednotlivých obcí. Okrem toho prepojíme nový plynovod aj s vysokotlakovým plynovodom, ktorý bol preložený počas výstavby obchvatu Košíc,“ uviedla.
Spresnila, že záverečné práce zahŕňajú sériu technologicky náročných postupov, ako sú technické skúšky a kontrola zvarov röntgenovaním. Zároveň práce na tomto vysokotlakovom plynovode podľa jej slov musia prebehnúť v nadväznosti na rekonštrukčné práce na iných miestach na Slovensku, aby sa zachoval potrebný tlak v plynovodnej sieti. „Napriek našej snahe nemohlo k pripájaniu obcí na tento plynovod dôjsť skôr,“ doplnila Schneider, podľa ktorej spoločnosť informovala o odstávke obecné úrady vopred. Odberateľov zároveň ubezpečuje, že snahou je skrátiť odstávku na nevyhnutné minimum.
SPP - distribúcia pripomína, že plynovod, ktorý je súčasťou dlhšej vetvy vysokotlakového plynovodu Haniska - Drienovská Nová Ves, rekonštruujú, aby zabezpečili plynulú, spoľahlivú a bezpečnú distribúciu zemného plynu.
