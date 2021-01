Pre pandémiu klesla návštevnosť kultúrnych zariadení v košickom kraji

Košice 23. januára (TASR) – V minulom roku navštívilo 23 kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), takmer 178.000 návštevníkov. Oproti roku 2019 to predstavuje pokles až o 82 percent. Návštevnosť knižníc, osvetových stredísk, kultúrnych centier, hvezdárne, múzeí, galérií či divadiel ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, informoval Úrad KSK.



Z dôvodu ochrany zdravia bola prevádzka kultúrnych zariadení obmedzená. Takmer všetky z nich však dokázali návštevníkov prilákať prostredníctvom virtuálneho prostredia a online aktivít. Možnosť virtuálnej návštevy kultúrnych podujatí vlani využilo takmer 44.000 ľudí. K dispozícii boli aj prehliadky múzeí a galérií, ktoré boli spracované pomocou videa a zdieľané na sociálnych sieťach či webových stránkach. Tie spolu navštívilo viac ako 85.000 záujemcov.



"Pandémia spôsobila existenčné problémy v rôznych oblastiach, kultúra je však jednou z tých, ktorá utrpela najviac. Aj my sme museli zrušiť alebo presunúť väčšinu z pripravovaných podujatí či aktivít do online priestoru. Som však rád, že naši obyvatelia aj napriek koronakríze nezanevreli na kultúru v našom kraji úplne a snažili sa ju podporiť. Napríklad lístok na online predstavenia Spišského divadla si vlani kúpilo takmer 2400 divákov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Pre najmenšie deti pripravovalo online aktivity a predstavenia aj Bábkové divadlo Košice.



Návštevnosť krajských knižníc klesla zo 400.000 na 42.000. Úspech zaznamenal literárny e-magazín Knihy na dosah knižnice Jána Bocatia v Košiciach, portál prekonal predvlaňajšiu návštevnosť o 6000 čitateľov.



Obdobie bez návštevníkov využili kultúrnici napríklad na revízie knižničných fondov, digitalizácie zbierok, nácvik predstavení či spracovanie databáz. Okrem toho aj na vypracovanie a realizáciu projektov, vďaka ktorým môžu rozšíriť, opraviť alebo zatraktívniť svoje expozície.



Od 1. januára tohto roka sa krajské kultúrne zariadenia KSK zmenili z rozpočtových na príspevkové. Zároveň došlo k zlúčeniu šiestich organizácií do troch väčších. Zlúčením Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Kultúrneho centra Abova vzniklo Centrum kultúry Košického kraja. Zemplínske osvetové stredisko sa spojilo s hvezdárňou a Spišské osvetové stredisko s krajskou knižnicou.