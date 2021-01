Vlani prešlo bránami letiska v Prahe o 80 % cestujúcich menej

Praha 20. januára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu uvrhla letecký sektor do ťažkej krízy. To sa odrazilo aj na výsledkoch letísk, medzi nimi pražského Letiska Václava Havla. Jeho bránami prešlo vlani o takmer 80 % menej cestujúcich.



Podľa informácií serveru novinky.cz vybavilo pražské letisko v roku 2020 celkovo 3.665.871 cestujúcich. V porovnaní s rokom 2019 to znamená pokles o 79 %.



Najrušnejším mesiacom bol hneď prvý z nich, v ktorom sa pandémia ešte nedokázala prejaviť v plnej sile. V januári vybavilo letisko viac než 1,05 milióna cestujúcich. V januári, ako aj vo februári minulého roka sa z Prahy lietalo na priamych linkách do 111 miest po celom svete. V nasledujúcich mesiacoch sa ponuka destinácií obmedzila a menila sa v závislosti od epidemiologickej situácie.



Čo sa týka vzletov a pristátí, celkovo sa ich na pražskom letisku uskutočnilo vlani 54.163. Oproti roku 2019 tak ich počet klesol o 65 %.



Vďaka zlepšeniu situácie a čiastočnému uvoľneniu opatrení sa počet cestujúcich v letných mesiacoch zvýšil. V júli a auguste využilo služby letiska približne 600.000 cestujúcich.