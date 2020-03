Pre pandémiu rozhodla ECB o mimoriadnom nákupe aktív za 750 mld. eur

Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) rozhodla v stredu večer (18. 3.) o mimoriadnom programe nákupu aktív v objeme 750 miliárd eur. Pridala sa tak k ďalším centrálnym bankám v úsilí pomôcť ekonomike eurozóny zvládnuť tlak spôsobený šírením nového koronavírusu.



Núdzový program s názvom Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) schválila ECB na mimoriadnej schôdzke Rady guvernérov, ktorá nasledovala iba šesť dní po tom, ako banka oznámila rozsiahly balík stimulov, ten však nervózne trhy nedokázal upokojiť.



Nový program v objeme 750 miliárd eur bude dočasný, pričom banka ho ukončí po tom, ako "usúdi, že krízová fáza v dôsledku choroby Covid-19 už pominula. V každom prípade však minimálne bude trvať do konca tohto roka," citovala banku agentúra AFP. Program sa bude týkať vládnych aj firemných dlhopisov.



Banka informovala, že v týchto náročných časoch je pripravená zohrať svoju úlohu na podporu všetkých obyvateľov eurozóny. "Rada guvernérov urobí v rámci svojho mandátu všetko, čo je potrebné," dodala ECB s tým, že v prípade potreby sa program nákupu aktív môže ešte zvýšiť.



Zároveň dodala, že je pripravená zmierniť niektoré vlastné obmedzenia v oblasti nákupu dlhopisov, čo by malo pomôcť krajinám ako Taliansko, kde výnosy kľúčových dlhopisov zaznamenali v dôsledku rozšírenia sa nového koronavírusu prudký rast. Kritici ECB v minulých dňoch poukazovali na to, že Európska centrálna banka nerobí dosť v porovnaní s rozsiahlymi opatreniami, ku ktorým pristúpila americká centrálna banka Fed.



Na najnovšie kroky ECB však trhy zareagovali pozitívne. Ako niektorí analytici uviedli, nové opatrenia ECB, v prípade, že budú doplnené fiškálnymi krokmi vlád v eurozóne, by situáciu v ekonomike menového bloku a na trhoch s úvermi mohli zmeniť.