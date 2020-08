Svetové ekonomické fórum v Davose sa v januári 2021 konať nebude

Davos 26. augusta (TASR) - Zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa každoročne koná v januári, bolo zrušené. Podľa organizátorov by sa malo konať až niekedy na začiatku leta. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



"Podľa expertov by januárové zasadnutie nebolo bezpečné," uviedli organizátori WEF.



WEF je medzinárodné fórum, na ktorom svetoví lídri, predstavitelia firiem a podnikatelia diskutujú o aktuálnych udalostiach a problémoch vo svete a ekonomike. Každoročne sa na ňom zúčastňuje približne 3000 ľudí.



Fórum sa koná pravidelne vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Davos, a to od roku 1971. Jedinou zmenou bol rok 2002. Vtedy sa WEF konalo mimoriadne v New Yorku, čím vedenie WEF chcelo vyjadriť solidaritu so Spojenými štátmi po teroristických útokoch 11. septembra 2001.