Pre podniky má byť ľahšie zapojiť sa do duálneho vzdelávania
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensku má vzniknúť nový inštitút agentúrneho systému duálneho vzdelávania. Malým a stredným podnikom má zjednodušiť zapojenie sa do duálneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Na systéme budú podľa návrhu participovať agentúrny zamestnávateľ, hostiteľský zamestnávateľ, stredná odborná škola a žiak. „Agentúrny zamestnávateľ sa zaoberá celou administratívou, zabezpečením zmluvnej spolupráce so strednou odbornou školou a následne koordináciou poskytovania praktického vyučovania u hostiteľských zamestnávateľov. Tí sa venujú iba poskytovaniu praktického vyučovania, a to aj na kratší čas, podľa dohody s agentúrou, pričom agentúra môže poskytovať žiakovi praktické vyučovanie u viacerých hostiteľských zamestnávateľov v priebehu štúdia,“ priblížilo ministerstvo školstva.
Novela prináša aj ďalšie zmeny. Zavádza sa napríklad nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovať sa bude z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Pre stredné odborné a priemyselné školy sa tiež zavádza nový druh praktického vyučovania formou odbornej stáže. Po novom by mohli mať žiaci týchto škôl prax na vysokých školách v oblastiach, ktoré súvisia s odborom vzdelávania, ktorý študujú. Rezort navrhol aj nové formy praktického vyučovania, napríklad digitálnu odbornú prax.
Úprava prináša aj nový inštitút - centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP). O udelenie daného označenia sa budú môcť uchádzať stredné odborné alebo priemyselné školy. „Jedným z predpokladov pre udelenie oprávnenia používať označenie CEOVP je minimálny počet žiakov (400 žiakov) či vyváženosť odborov vzdelávania,“ ozrejmilo ministerstvo. Po novom budú môcť tiež do systému duálneho vzdelávania vstupovať stredné zdravotnícke školy.
