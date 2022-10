Pre potvrdenie na získanie 2 % daní stačí navštíviť notára

Bratislava 13. októbra (TASR) - Neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie na zapísanie do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu (SP). Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Informoval o tom vo štvrtok hovorca SP Martin Kontúr.



Dodal, že ak by notársky úrad nevedel v danom portáli získať údaje, Sociálna poisťovňa potvrdenie na požiadanie vydá. Možno oň požiadať jej príslušnú pobočku v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie e-mailom.



Potvrdenie poisťovňa doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, doručí ho poštou, uviedla SP.



Toto potvrdenie slúži ako podklad, že mimovládna organizácia nemá evidované nedoplatky v sociálnom poistení. "Nemá byť staršie ako 30 dní," upozornil hovorca. Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na Sociálnu poisťovňu, odporúča, aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali na koniec roka, respektíve na poslednú chvíľu.