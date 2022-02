Pre pretrvávajúcu pandémiu ZSSK nezavedie ďalšie komerčné IC vlaky

Bratislava 14. februára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nebude viesť komerčné InterCity (IC) vlaky od 27. februára tak, ako je to plánované podľa grafikonu verejnej dopravy (GVD) 2021/2022. Dôvodom sú pretrvávajúce pandemické opatrenia a s tým súvisiaci pokles cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Od 27. februára tak nebudú vedené vlaky IC 520, 522, 523, 524 a 525. Od 28. februára zároveň nebude vedený vlak IC 521. Zatiaľ nezavedené IC vlaky plánuje ZSSK zaviesť v neskoršom termíne na základe aktuálnej pandemickej situácie, o čom plánuje včas informovať. "Zároveň pripomíname cestujúcim, že môžu využiť vlaky IC 44 a IC 45, ktoré sú aj naďalej vedené podľa platného GVD," dodal Kováč.



Prepad prepravených cestujúcich vo vlakoch IC 44 a 45 v pandemickom období oproti obdobiu pred pandémiou podľa hovorcu ZSSK predstavuje 38 %. Kým v januári 2019 cestovalo komerčnými vlakmi IC 44 a 45 viac než 13.000 cestujúcich, v januári 2022 je to iba niečo vyše 8000.



"Pre porovnanie, prepad prepravených cestujúcich pred pandémiou a počas pandémie v denných rýchlikoch na trase z Bratislavy do Košíc predstavuje 41 %," skonštatoval Kováč. Kým v roku 2019 ZSSK priemerne mesačne prepravovala vyše 700.000 cestujúcich, v pandemickom roku 2021 to bolo priemerne mesačne len niečo viac ako 400.000.