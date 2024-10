Pre priemyselný park Šurany dôjde k výstavbe nového obchvatu

Bratislava/Šurany 31. októbra (TASR) - V súvislosti s prípravou priemyselného parku Šurany Industrial Park dôjde k realizácii výstavby obchvatu. Mala by prispieť k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry v regióne a vytvoriť priaznivejšie podmienky pre ďalšie investície nielen v pripravovanom priemyselnom parku. Obchvat by mal slúžiť ako kľúčová dopravná tepna, ktorá napojí strategické územie na diaľničnú sieť, čím podporí rozvoj priemyslu a služieb v danej oblasti. Uviedlo to vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



V súvislosti s výstavbou došlo k podpisu memoranda o spolupráci medzi zainteresovanými stranami. "Toto memorandum predstavuje významný krok k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry, čo prispeje nielen k rozvoju priemyslu, ale aj k zvýšeniu kvality života obyvateľov v meste i celom regióne," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



V rámci memoranda sa podľa MH SR zúčastnené strany dohodli na viacerých konkrétnych krokoch pre zabezpečenie hladkého priebehu prípravy výstavby obchvatu. Štátna spoločnosť MH Invest v pôsobnosti rezortu hospodárstva by mala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a zabezpečiť potrebné povolenia. Spoločnosť by mala taktiež iniciovať proces posúdenia vplyvov na životné prostredie.



Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo dopravy SR by mali spoločne hľadať spôsoby na zabezpečenie financovania všetkých potrebných aktivít. Nitriansky samosprávny kraj a mesto Šurany prisľúbili aktívnu spoluprácu pri schvaľovaní potrebných územných plánov a povoľovacích konaní, čím sa zefektívni celý proces realizácie, doplnil rezort hospodárstva.