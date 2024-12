Pre problémy bude mať Wizz Air v roku 2025/2026 na zemi 40 strojov

Budapešť 31. decembra (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air podpísala novú dohodu s výrobcom leteckých motorov Pratt & Whitney, pričom dodala, že v dôsledku problémov s motormi by mala mať v budúcom obchodnom roku uzemnených 40 lietadiel. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Wizz Air oznámila, že dohoda s Pratt & Whitney zahrnuje komerčnú podporu, ako aj kompenzačný balík za priame náklady súvisiace s uzemnením lietadiel. Aerolínie so sídlom v Budapešti, ktorých flotila je tvorená lietadlami od európskeho Airbusu, musia počítať s komplikáciami aj v ďalšom obchodnom roku po tom, ako Pratt & Whitney vlani uviedla, že pre možné mikroskopické trhliny sa musí prekontrolovať viac než 1000 motorov lietadiel Airbus.



V novembri tohto roka Wizz Air oznámil výraznejší než očakávaný pokles zisku za 1. polrok obchodného roka 2024/2025. Ako dôvod spoločnosť uviedla pokračujúci konflikt na Blízkom východe a kontrolu motorov, ktorá spôsobila zníženie prepravnej kapacity aerolínií. Čistý zisk dosiahol za prvých šesť mesiacov súčasného obchodného roka, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, 315,2 milióna eur. Medziročne to predstavuje pokles o 21,3 %. Analytici pritom počítali s 332 miliónmi eur.



Najnovšie firma dodala, že pre problémy s motormi a s tým súvisiacimi kontrolami bude počas obchodného roka 2025/2026 uzemnených celkovo 40 strojov. Údaj je tak o niečo lepší, než Wizz Air odhadoval ešte pred niekoľkými mesiacmi. Vtedy uvádzal 50 uzemnených lietadiel.