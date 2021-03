Pre problémy s čipmi Volvo Cars zastaví alebo upraví výrobu

Štokholm 17. marca (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars pozastaví, prípadne upraví v priebehu marca produkciu v Číne a USA. Uviedla to v stredu firma s tým, že dôvodom je nedostatok čipov.



"Očakávame, že situácia sa v 2. štvrťroku dostane do kritickej fázy, a preto sme sa rozhodli prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu (nedostatku čipov) na produkciu," uviedla spoločnosť Volvo Cars. Ako dodala, počas marca dočasne zastaví alebo upraví produkciu v niektorých svojich závodoch v Spojených štátoch a Číne.



Automobilka, ktorej vlastníkom je čínska spoločnosť Geely Holding, už minulý mesiac naznačila, že očakáva komplikácie, informovala agentúra Reuters. Ako vtedy jej vedenie uviedlo, v danom období problémy pre nedostatok čipov ešte firma nemala, bolo tu však "obrovské riziko," že sa tak stane do konca 1. štvrťroka.



Problémy pre nedostatok čipov zaznamenávajú aj výrobcovia nákladných vozidiel. Firma Scania, ktorá patrí pod Traton, divíziu nákladných vozidiel Volkswagenu, začiatkom marca upozornila, že nedostatok čipov môže viesť k zastaveniu výroby. Jej konkurent, švédsky výrobca nákladných áut AB Volvo, už vo februári informoval, že nedostatok čipov zasiahol jeho výrobu v belgickom Ghente a zároveň varoval pred ďalšími odstávkami.