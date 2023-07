Pre problémy s lietadlami Airbus budú musieť skontrolovať 1200 turbín

Mníchov 26. júla (TASR) - Pre najnovšie problémy s motormi lietadiel na stredné trate spoločnosti Airbus bude potrebné skontrolovať asi 1200 turbín. Približne 200 z nich si bude vyžadovať údržbu najneskôr do polovice septembra a zostávajúce by ju mali absolvovať do roku 2024 až 2025, uviedol v stredu riaditeľ spoločnosti MTU Lars Wagner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



MTU so sídlom v Mníchove vyrába v spolupráci s väčším americkým partnerom Pratt & Whitney z USA motory typu PW1100G-JM pre približne každé druhé lietadlo Airbusu z modelového radu A320neo. Matka Pratt & Whitney, spoločnosť Raytheon Technologies, informovala o probléme v utorok (25. 7.).



Zatiaľ je ťažké presne určiť, koľko lietadiel je zasiahnutých, povedal Wagner. Každé lietadlo síce má dva motory toho istého typu, tie však môžu pochádzať z rôznych výrobných cyklov, vysvetlil. Za príčinu problému označil kovový prášok, ktorý sa v spoločnosti Pratt & Whitney v určitom období pridával do nových turbín.



Dĺžka trvania opravy jednotlivých motorov a súvisiace náklady sa podľa Wagnera ešte len určia. Vyjadril pritom nádej, že v mnohých prípadoch bude možné potrebné práce vykonať v rámci pravidelnej údržby.